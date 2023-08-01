Oto Gaz Fiyatlarına Zam Geliyor - Son Dakika
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Oto Gaz Fiyatlarına Zam Geliyor

01.08.2023 10:36

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Gece yarısı motorine gelen zammın ardından bu gece de oto gaza kallavi bir zam geliyor. 2 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere oto gazın litresinin 2 lira artması bekleniyor. Zammın ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 16 lira 25 kuruşa, Ankara'da 16 lira 16 kuruşa, İzmir'de ise 15 lira 87 kuruşa çıkacak.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Gece yarısı motorine gelen zammın ardından bu gece de oto gaza kallavi bir zam geliyor. 2 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere oto gazın litresinin 2 lira artması bekleniyor.

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 16 lira 25 kuruşa, Ankara'da 16 lira 16 kuruşa, İzmir'de ise 15 lira 87 kuruşa çıkacak.

FİYAT SÜREKLİ ARTIYOR

Son dönemde akaryakıt fiyatları sürekli artıyor. 21 Temmuz'da motorine 1 lira 55 kuruş, 25 Temmuz'da benzine 2 lira, 26 Temmuz'da oto gaza 24 kuruş, bugün ise motorine 2 lira zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

YORUMLAR (4)
  • harun maren: la hergün hergün bu nedir la bari direk istedikleri parayı alsınlarda düz hesap yapsak, artık zam haberi görmek istemiyorum Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Tarık Tan: Yani gercekten allahtan korkuda kalmamis ya el vicdan el merhamet ya mahvettiniz bizi Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Zammm zamcıkk Cevap Yaz 37 0 Yayından Kaldır
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