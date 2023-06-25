Otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor - Son Dakika
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Otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor

25.06.2023 19:30

Dolar kurundaki artış ve brent petrol değerlemelerindeki artış sonrasında otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor. 28 Mayıs seçimlerinden sonra motorine toplam 4,40 TL ve benzin fiyatına da toplam 3,40 TL'lik zamlar gelmişti. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre; 26 Haziran 2023 Pazartesi gece yarısı itibariyle LPG fiyatları 66 kuruş artacak.

Otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor.

Dolar kurunda yaşanan artışlar ve brent petrol değerlemelerinde ki artışlar sonrasında akaryakıta zam gelmeye devam ediyor.

28 Mayıs seçimlerinden sonra motorine toplam 4,40 TL ve benzin fiyatına da toplam 3,40 TL'lik zamlar gelmişti. Dolardaki yeni yükselişlerle beraber de akaryakıt fiyatlara yeni bir zammın geleceği belirtildi.

Sektör temsilcilerinin aktardığına göre; 26 Haziran 2023 Pazartesi gece yarısı itibariyle LPG fiyatları 66 kuruş artacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 24.04 TL

Motorin: 23.87 TL

LPG (Otogaz): 10.59 TL

Ankara

Benzin: 24.48 TL

Motorin: 24.28 TL

LPG (Otogaz): 10.77 TL

İzmir

Benzin: 24.47 TL

Motorin: 24.36 TL

LPG (Otogaz): 10.66 TL.

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Lpg, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor - Son Dakika
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