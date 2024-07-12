Otokar, Almanya'da yeni şubesini açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Otokar, Almanya'da yeni şubesini açtı

Otokar, Fransa, Romanya ve İtalya'nın ardından Almanya'da yeni şubesini hizmete sundu. Şirket, Avrupa'daki varlığını güçlendirmek ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Otokar, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım çözümleriyle Avrupa pazarının ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu belirtiyor.

12.07.2024 12:39
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Otokar, Fransa, Romanya ve İtalya'nın ardından yeni şubesini Almanya'da hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her gün Avrupa başta olmak üzere 60'tan fazla ülke yollarında on binlerce otobüsüyle milyonlarca yolcu taşıyan Otokar'ın yeni açılımı Almanya oldu.

Fransa ve Romanya'nın ardından, "Mauri Bus System'i" geçen bünyesine katarak Otokar İtalya'yı kuran şirket, şimdi de Almanya şubesini açarak Avrupa'daki varlığını güçlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman Otokar'ın otobüs alanında Avrupa'daki büyüme hedefleri için önemli bir adım daha attıklarını belirtti.

Erman, " Türkiye'ye katma değerimizi artırmak için ihracatta hız kesmiyor, farklı pazarlara açılımımızı sürdürüyoruz. Ticari araçlarda hedef pazarımız olan Avrupa'daki başarımızı güçlendirmek için stratejik adımlar atmaya ve büyümeye devam ediyoruz. Avrupa'nın en büyük pazarlarından birisi olan Almanya, global markalara ev sahipliği yapan, zor ve önemli bir pazar. Otokar olarak biz de sıfır emisyonlu yeni ürün gamımızla hedeflerimize uygun şekilde ana pazarlardaki yapılanmamıza Almanya şubemizle devam ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

Türkiye'de yerli sermayeli otobüs markaları arasında en büyük ihracatçı marka konumunda olduklarını vurgulayan Erman, Avrupa'nın tek çatı altında üretim yapan en büyük fabrikasına sahip olmak için yatırımlarını sürdürdükleri bilgisini paylaştı.

Erman, geniş ürün gamları ve AR-GE güçleriyle ihtiyaçlara özel çözümler geliştirip, talebe yönelik üretim yaptıklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında operatörlerin ihtiyaçlarını uygun maliyetli, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile karşılıyoruz. Bugün itibarıyla 6 metreden 21 metreye kadar geniş bir otobüs ailesine sahibiz. Çevreci otobüslerimizle küresel iklim değişikliğinin negatif etkilerini en aza indirmek üzere dönüşüm içerisinde olan Avrupa pazarının ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Hedefimiz Avrupa'nın ilk 5 otobüs üreticisi arasında yer almak."

Kaynak: AA

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