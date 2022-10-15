Otomobil almak isteyen vatandaşların 'ÖTV' beklentisi - Son Dakika
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Otomobil almak isteyen vatandaşların 'ÖTV' beklentisi

15.10.2022 14:09
Otomobil almak isteyen vatandaşların 'ÖTV' beklentisi

Samsun'da otomobil almak isteyen vatandaşlar, ÖTV indirimi veya matrah düzenlemesi beklediklerini söyledi.

Samsun'da otomobil almak isteyen vatandaşlar, ÖTV indirimi veya matrah düzenlemesi beklediklerini söyledi.

Otomobil dünyası şu sıralar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi veya matrah düzenlemesi nöbetinde. Muhtemel düzenlemeyi bekleyen bazı vatandaşlar, Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'ne kurulan pazarı gezerek araçları inceledi, fiyat araştırması yaptı.

Pazarı gezen vatandaşlardan Yasin Bayar, "Şuanda araba piyasası çok yüksek. Ben de ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak istiyorum. ÖTV indirimi gelmesi piyasayı olumlu etkiler. Muhtemel bir indirimin fiyatları biraz geri çekeceğine inanıyorum" dedi.

Abdullah Çalık, "Çıkması beklenen düzenlemeyle vatandaşlar daha rahat araç alabilir diye düşünüyorum. Olayı bir ÖTV değişikliğinin ikinci el piyasasını çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum" diye konuştu.

Bekir Ak, "ÖTV indirimi olursa vatandaşlara biraz daha araba alma imkanı doğabilir. Şu anda ikinci el pazarında 100 kişi varsa, bunların 80'i satıcı. Vatandaşlar ikinci el araba pazarlarına gelip fiyatları gördükten sonra almadan geri gidiyorlar" şeklinde konuştu.

Musa Tongal ise, "ÖTV indirimi olursa, 2-3 yaşındaki arabalarda belki indirim olabilir. Ancak 15-20 yaşındaki arabaları etkilemez" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomobil almak isteyen vatandaşların 'ÖTV' beklentisi - Son Dakika

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