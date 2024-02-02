Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 71,7 oranında artarak 64 bin 41 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,1 artarak 15 bin 660 adet oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ocak ayı verilerine göre, 2024 yılı Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 56,6 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 79.701 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 71,7 oranında artarak 64 bin 41 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,1 artarak 15 bin 660 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Ocak ayında on yıllık ortalamalara göre; otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 131,2 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 147,1 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 82,9 arttı.
Elektriklinin payı yüzde 6,2
Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 41 bin 212 adetle yüzde 64,4 pay, hibrit otomobil satışları 10 bin 206 adetle yüzde 16 pay, dizel otomobil satışları 8 bin 55 adetle yüzde 12,6 pay, elektrikli otomobil satışları 3 bin 973 adetle yüzde 6,2 pay ve otogazlı otomobil satışları 541 adetle yüzde 0,8 pay aldı.
Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 453,1 artarak yüzde 84,2 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 34,5 artarak yüzde 15,8 pay aldı. - İSTANBUL
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Son Dakika › Ekonomi › 2024 Yılı Ocak Ayında Otomobil Satışları Yüzde 71,7 Arttı - Son Dakika
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