Otomotiv endüstrisi ekimde 4 milyar 32 milyon dolarlık ihracatla zirveyi bırakmadı - Son Dakika
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Otomotiv endüstrisi ekimde 4 milyar 32 milyon dolarlık ihracatla zirveyi bırakmadı

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TİM verilerine göre otomotiv endüstrisi, ekim ayında 4 milyar 32 milyon dolarlık ihracatla en fazla dış satım yapan sektör oldu. Kimyevi maddeler ekimde 3 milyar 13 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 929 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Otomotiv endüstrisi, ekim ayında 4 milyar 32 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ekimde sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 4 milyar 32 milyon dolar ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.

En fazla dış satım yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 13 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 929 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Geçen ay ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, yüzde 61,1 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu. Bu sektörün ekim ayı ihracatı 1 milyar 140 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 70,7'sine imza atan sanayi grubunun dış satımı yüzde 7,1 artışla 18,3 milyar dolara çıktı.

Geçen ay ihracatın yüzde 12,9'unu gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 1,8'lik yükselişle 3 milyar 347 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2,7'sini oluşturan madencilik grubunda yüzde 18'lik yükselişle 688 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke, yaklaşık 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,5 milyar dolarla ABD ve 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok dış satım yapan ilk 3 kent ise yaklaşık 9 milyar dolarla İstanbul, 2,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,9 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın ekim ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 EKiMSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20252026Değişim ('26/'25)Pay(26) (%)2024 - 20252025 - 2026Değişim ('26/'25)Pay(26) (%)
I. TARIM3.286.8193.347.3531,812,936.020.62437.546.2474,213,1
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.174.1622.254.4793,78,724.131.30125.361.6845,18,9
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.089.6421.038.577-4,74,012.307.01512.150.249-1,34,3
Yaş Meyve ve Sebze334.468287.294-14,11,13.273.3244.590.67940,21,6
Meyve Sebze Mamulleri231.745237.3042,40,92.622.0812.519.055-3,90,9
Kuru Meyve ve Mamulleri188.162212.95513,20,81.774.7861.666.566-6,10,6
Fındık ve Mamulleri200.089303.70251,81,22.376.3042.661.02912,00,9
Zeytin ve Zeytinyağı35.43733.911-4,30,1562.524386.445-31,30,1
Tütün82.093130.16158,60,51.057.3451.229.92816,30,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri12.52510.574-15,60,0157.922157.732-0,10,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER381.274422.35510,81,63.933.3934.309.9699,61,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller381.274422.35510,81,63.933.3934.309.9699,61,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ731.384670.520-8,32,67.955.9307.874.594-1,02,8
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri731.384670.520-8,32,67.955.9307.874.594-1,02,8
II. SANAYİ17.086.26418.298.6277,170,7191.844.332203.989.2116,371,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.254.3401.211.550-3,44,713.793.84113.751.491-0,34,8
Tekstil ve Hammaddeleri838.979811.008-3,33,19.515.5989.492.674-0,23,3
Deri ve Deri Mamulleri129.119118.818-8,00,51.469.3211.424.566-3,00,5
Halı286.242281.724-1,61,12.808.9222.834.2510,91,0
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.650.6823.013.92513,711,632.066.45333.795.9385,411,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.650.6823.013.92513,711,632.066.45333.795.9385,411,8
C. SANAYİ MAMULLERİ13.181.24214.073.1516,854,4145.984.038156.441.7837,254,8
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.508.4901.296.330-14,15,016.950.38116.213.085-4,35,7
Otomotiv Endüstrisi3.809.1594.032.4355,915,640.727.74142.683.6784,814,9
Gemi, Yat ve Hizmetleri304.894233.086-23,60,92.161.9732.686.74624,30,9
Elektrik ve Elektronik1.640.8491.929.86217,67,517.445.06119.839.37413,76,9
Makine ve Aksamları1.066.913954.535-10,53,711.031.26011.310.4892,54,0
Demir ve Demir Dışı Metaller1.219.3111.324.0908,65,113.113.27514.711.22212,25,2
Çelik1.286.9631.352.6225,15,216.407.35216.885.8842,95,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri402.912390.091-3,21,54.438.6354.531.4822,11,6
Mücevher568.425760.80033,82,98.075.3008.801.3319,03,1
Savunma ve Havacılık Sanayii707.4941.140.02661,14,48.290.70411.357.39237,04,0
İklimlendirme Sanayii665.833659.274-1,02,57.342.3557.421.1011,12,6
III. MADENCİLİK583.304688.04318,02,76.109.8667.219.15918,22,5
Madencilik Ürünleri583.304688.04318,02,76.109.8667.219.15918,22,5
T O P L A M (TİM*)20.956.38722.334.0236,686,3233.974.823248.754.6176,387,1
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.993.1133.550.71218,613,736.097.99236.886.8112,212,9
GENEL İHRACAT TOPLAMI23.949.50125.884.7348,1100,0270.072.815285.641.4285,8100,0

Kaynak: AA
OtomobilEkonomiSon Dakika

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