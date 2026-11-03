Otomotiv endüstrisi ekimde 4 milyar 32 milyon dolarlık ihracatla zirveyi bırakmadı

Otomotiv endüstrisi ekimde 4 milyar 32 milyon dolarlık ihracatla zirveyi bırakmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİM verilerine göre otomotiv endüstrisi, ekim ayında 4 milyar 32 milyon dolarlık ihracatla en fazla dış satım yapan sektör oldu. Kimyevi maddeler ekimde 3 milyar 13 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 929 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Otomotiv endüstrisi, ekim ayında 4 milyar 32 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ekimde sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 4 milyar 32 milyon dolar ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.
En fazla dış satım yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 13 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 929 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Geçen ay ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, yüzde 61,1 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu. Bu sektörün ekim ayı ihracatı 1 milyar 140 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin ihracatının yüzde 70,7'sine imza atan sanayi grubunun dış satımı yüzde 7,1 artışla 18,3 milyar dolara çıktı.
Geçen ay ihracatın yüzde 12,9'unu gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 1,8'lik yükselişle 3 milyar 347 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2,7'sini oluşturan madencilik grubunda yüzde 18'lik yükselişle 688 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke, yaklaşık 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,5 milyar dolarla ABD ve 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.
Bu dönemde en çok dış satım yapan ilk 3 kent ise yaklaşık 9 milyar dolarla İstanbul, 2,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,9 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın ekim ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
|1 - 31 EKiM
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2025
|2026
|Değişim ('26/'25)
|Pay(26) (%)
|2024 - 2025
|2025 - 2026
|Değişim ('26/'25)
|Pay(26) (%)
|I. TARIM
|3.286.819
|3.347.353
|1,8
|12,9
|36.020.624
|37.546.247
|4,2
|13,1
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|2.174.162
|2.254.479
|3,7
|8,7
|24.131.301
|25.361.684
|5,1
|8,9
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|1.089.642
|1.038.577
|-4,7
|4,0
|12.307.015
|12.150.249
|-1,3
|4,3
|Yaş Meyve ve Sebze
|334.468
|287.294
|-14,1
|1,1
|3.273.324
|4.590.679
|40,2
|1,6
|Meyve Sebze Mamulleri
|231.745
|237.304
|2,4
|0,9
|2.622.081
|2.519.055
|-3,9
|0,9
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|188.162
|212.955
|13,2
|0,8
|1.774.786
|1.666.566
|-6,1
|0,6
|Fındık ve Mamulleri
|200.089
|303.702
|51,8
|1,2
|2.376.304
|2.661.029
|12,0
|0,9
|Zeytin ve Zeytinyağı
|35.437
|33.911
|-4,3
|0,1
|562.524
|386.445
|-31,3
|0,1
|Tütün
|82.093
|130.161
|58,6
|0,5
|1.057.345
|1.229.928
|16,3
|0,4
|Süs Bitkileri ve Mamulleri
|12.525
|10.574
|-15,6
|0,0
|157.922
|157.732
|-0,1
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|381.274
|422.355
|10,8
|1,6
|3.933.393
|4.309.969
|9,6
|1,5
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|381.274
|422.355
|10,8
|1,6
|3.933.393
|4.309.969
|9,6
|1,5
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|731.384
|670.520
|-8,3
|2,6
|7.955.930
|7.874.594
|-1,0
|2,8
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
|731.384
|670.520
|-8,3
|2,6
|7.955.930
|7.874.594
|-1,0
|2,8
|II. SANAYİ
|17.086.264
|18.298.627
|7,1
|70,7
|191.844.332
|203.989.211
|6,3
|71,4
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.254.340
|1.211.550
|-3,4
|4,7
|13.793.841
|13.751.491
|-0,3
|4,8
|Tekstil ve Hammaddeleri
|838.979
|811.008
|-3,3
|3,1
|9.515.598
|9.492.674
|-0,2
|3,3
|Deri ve Deri Mamulleri
|129.119
|118.818
|-8,0
|0,5
|1.469.321
|1.424.566
|-3,0
|0,5
|Halı
|286.242
|281.724
|-1,6
|1,1
|2.808.922
|2.834.251
|0,9
|1,0
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|2.650.682
|3.013.925
|13,7
|11,6
|32.066.453
|33.795.938
|5,4
|11,8
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|2.650.682
|3.013.925
|13,7
|11,6
|32.066.453
|33.795.938
|5,4
|11,8
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|13.181.242
|14.073.151
|6,8
|54,4
|145.984.038
|156.441.783
|7,2
|54,8
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.508.490
|1.296.330
|-14,1
|5,0
|16.950.381
|16.213.085
|-4,3
|5,7
|Otomotiv Endüstrisi
|3.809.159
|4.032.435
|5,9
|15,6
|40.727.741
|42.683.678
|4,8
|14,9
|Gemi, Yat ve Hizmetleri
|304.894
|233.086
|-23,6
|0,9
|2.161.973
|2.686.746
|24,3
|0,9
|Elektrik ve Elektronik
|1.640.849
|1.929.862
|17,6
|7,5
|17.445.061
|19.839.374
|13,7
|6,9
|Makine ve Aksamları
|1.066.913
|954.535
|-10,5
|3,7
|11.031.260
|11.310.489
|2,5
|4,0
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|1.219.311
|1.324.090
|8,6
|5,1
|13.113.275
|14.711.222
|12,2
|5,2
|Çelik
|1.286.963
|1.352.622
|5,1
|5,2
|16.407.352
|16.885.884
|2,9
|5,9
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|402.912
|390.091
|-3,2
|1,5
|4.438.635
|4.531.482
|2,1
|1,6
|Mücevher
|568.425
|760.800
|33,8
|2,9
|8.075.300
|8.801.331
|9,0
|3,1
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|707.494
|1.140.026
|61,1
|4,4
|8.290.704
|11.357.392
|37,0
|4,0
|İklimlendirme Sanayii
|665.833
|659.274
|-1,0
|2,5
|7.342.355
|7.421.101
|1,1
|2,6
|III. MADENCİLİK
|583.304
|688.043
|18,0
|2,7
|6.109.866
|7.219.159
|18,2
|2,5
|Madencilik Ürünleri
|583.304
|688.043
|18,0
|2,7
|6.109.866
|7.219.159
|18,2
|2,5
|T O P L A M (TİM*)
|20.956.387
|22.334.023
|6,6
|86,3
|233.974.823
|248.754.617
|6,3
|87,1
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|2.993.113
|3.550.712
|18,6
|13,7
|36.097.992
|36.886.811
|2,2
|12,9
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|23.949.501
|25.884.734
|8,1
|100,0
|270.072.815
|285.641.428
|5,8
|100,0
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