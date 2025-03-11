Ramazan Bayram öncesi otomotiv sektörü canlandı. İkinci el araç ilanlarının ilan sitelerinde kalış süresinde belirgin bir düşüş görülüyorken araba pazarları ve galerilerde de yoğunluk arttı.
Bayram öncesi araç sahibi olmak isteyenler araç almak için harekete geçince piyasa canlandı. Otomotiv piyasası bayrama erken girdi. Satıcılar enflasyon karşısında yetersiz kalan değerlemelerin yavaş yavaş rayına oturmaya başladığını belirtiyor. 2024 son baharından bu yana taşıt kredilerindeki yüksekliğin de etkisiyle durgun bir ortama giren ikinci el satışları geleneksel bayram piyasasının bu sene erken başladığını, bayramdan sonra da bu satışların devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
Otomotiv satışlarını etkileyen unsurlardan biri de faiz tarafında yaşanan gelişmeler. Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesine karşılık mevduat piyasasında stopaj oranlarının artırılması, yatırımcıları vadeli hesapları terk etmeye yöneltti.
Son Dakika › Ekonomi › Otomotiv fiyatlarında bayram havası başladı - Son Dakika
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