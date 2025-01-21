Otomotiv İhracatı 2024 Hedefi 39 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv İhracatı 2024 Hedefi 39 Milyar Dolar

Otomotiv İhracatı 2024 Hedefi 39 Milyar Dolar

OİB Başkanı Baran Çelik, otomotiv sektörünün 2024 ihracat hedefinin 39 milyar dolar olduğunu açıkladı.

21.01.2025 11:46
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2024'te 37,2 milyar dolar ihracata ulaşarak rekor kıran otomotiv sektörünün bu yılki hedefini 39 milyar dolar olarak belirlediklerini bildirdi.

Aynı zamanda Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Başkanı olan Çelik, AA muhabirine, 2023'ü 35 milyar dolar dış satımla tamamlayan otomotiv endüstrisinin geçen sene yüzde 6,3 artışla 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi.

Otomotiv sektörünün geçen yıl Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer aldığını belirten Çelik, sektörün 2022 hariç son 19 yılda 18'inci kez ihracat lideri olduğunu ifade etti.

Çelik, geçen yılın başında da sektör olarak 39 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını hatırlatarak, "Ulaşılması zor ama imkansız olmayan bir hedefti bu. Yıl içindeki konjonktürel gelişmeler, para piyasasının durumu, finansal koşullar, döviz kurlarının hareketi, çapraz kurların beklenenin altında kalması gibi sebeplerle 39 milyar dolar hedefin 1,8 milyar dolar altında kaldık. 2023'e kıyasla yüzde 6,3 büyümeyle 37,2 milyar dolarlık Cumhuriyet tarihinin en yüksek otomotiv endüstrisi ihracatını 2024 yılında gerçekleştirmiş olduk." dedi.

"2025'te ihracat hedefimizi 39 milyar dolar olarak belirledik"

Otomotiv endüstrisi ihracatında bu yıl da yine liderliğe koşacaklarını dile getiren Çelik, 2025 yılı için bir projeksiyon hazırladıklarına değindi.

Sektörün bu yıl da büyümeye devam edeceğini öngördüğünü belirten Çelik, "2025 yılında ihracat hedefimizi yüzde 5-6 bandında bir büyümeyle 39 milyar dolar olarak belirledik. Yaptığımız projeksiyonlar bu yönde. Çok önemli konjonktürel bir problem olmaz ise döviz kurlarında, çapraz kurlarda bir sıkıntı yaşanmazsa hedefimizi yakalarız. Özellikle Avro Bölgesi ihracatımız çok güçlü. Bu hedefin gerçekleşmesi için avronun bu kadar zayıf olmaması gerekiyor. Bir miktar onun da güçlenmesi koşuluyla 39 milyar dolar hedefinin yakalanabilir bir hedef olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Sektörün kilogram ihracatı tarihin en yüksek seviyesinde

Çelik, binek ve hafif ticari araç ihracatındaki hibrit araçların ihracatının ağırlığının artmasının 39 milyar dolarlık hedefin gerçekleşmesinde itici güç olacağına işaret etti.

Hibrit modellerde daha yüksek katma değerli araçlar ihraç edildiğine dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Bunlar da sektörün birim katma değerini arttırıyor. 2024 yılında otomotiv ana sanayi kilogram ihracatı 12 doların, tedarik sanayi de 5 doların üstüne çıktı. Toplamda da kilogram başına 9 dolara yakın ihracat gerçekleştirildi. Bu da tarihimizin en yüksek değerleri aslında. Bu da kilogram başına ihracat katma değerinin arttığını gösteriyor. O çerçevede 39 milyar dolarlık hedefin yakalanabilir bir hedef olduğunu düşünüyoruz."

" Orta Doğu, Arap ve Batı Asya coğrafyası radarımızda"

Çelik, sektörün ana pazarının Avrupa pazarı olduğunu hatırlatarak, alternatif pazar için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

OİB olarak her yıl 20'ye yakın yurt dışı faaliyeti yaptıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu faaliyetlerin içeriğine baktığınızda genelde hep alternatif pazarlara yönelik. Çin'de fuarlara katıldık. Güney Amerika bölgesinde hem milli katılımlı fuarlarımız var hem de ticari heyetlerimiz var. Güney Afrika bölgesine fuar katılımlarımız, ticari heyetlerimiz oluyor. Kuzey Afrika bölgesine fuar katılımları, ticari heyetlerimiz var. Rusya'ya önemli bir milli katılım fuarımız var. Bu faaliyetlerimiz hep alternatif pazarlara yönelik. Özellikle yakın coğrafyamızda yer alan ancak yeterince ihracat değerine ulaşamadığımız Orta Doğu bölgesi, Arap coğrafyası, Batı Asya coğrafyası şu an radarımızda. Oralara yaptığımız faaliyetlerin sıklığını artırıp ihracatı o bölgelerde daha anlamlı seviyelere getirmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Baran Çelik, Otomobil, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv İhracatı 2024 Hedefi 39 Milyar Dolar - Son Dakika

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