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Otomotiv sektöründe ihracat yüzde 13 arttı, 35 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Otomotiv sektöründe ihracat yüzde 13 arttı, 35 milyar dolar oldu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, otomotiv sektöründe ihracatın 2023 yılında yüzde 13 artarak 35 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bakan Kacır, sektörün elektrikli ve akıllı araç devriminde güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Otomotiv sektöründe ihracat yüzde 13 arttı, 35 milyar dolar oldu
05.01.2024 - 13:24,  Güncelleme: 13:28
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Otomotiv sektöründe ihracatımız 2023 yılında yüzde 13 arttı, 35 milyar dolar oldu" dedi.

Bakan Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte otomotiv sektörüne ilişkin bakanlıkta bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Kacır, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Otomotiv sektöründe ihracatımız 2023 yılında yüzde 13 arttı, 35 milyar dolar oldu. Sektörümüzü elektrikli ve akıllı araç devriminde güçlendirmeye gayret ediyoruz. Togg ile öncü bir adım attık. Diğer üretici markaların da yeni nesil otomobilleri Türkiye'de üretmesini destekliyoruz. Öte yandan, yeni ve yenilikçi yatırımları ülkemize kazandırmak için de el birliğiyle çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ile bakanlığımızda sektöre ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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