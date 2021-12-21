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"Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi"nin yol haritası çiziliyor - Son Dakika

"Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi"nin yol haritası çiziliyor

21.12.2021 11:57
"Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi"nin yol haritası çiziliyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliğinin (OİB) Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getireceği yeni düzenlemelere yönelik üyelerini bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği "Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi" kapsamında ihtiyaç analizi başlangıç toplantısı yapıldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliğinin (OİB) Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getireceği yeni düzenlemelere yönelik üyelerini bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği "Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi" kapsamında ihtiyaç analizi başlangıç toplantısı yapıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının destek verdiği "Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi"nin ihtiyaç analizi başlangıç toplantısı, Uludağ İhracatçı Birlikleri binasında gerçekleşti.

UİB Proje Uygulama Şube Müdürü Sevcan Özkök başkanlığındaki toplantıya, projede yer alacak firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yaptığı konuşmada, AB Yeşil Mutabakatı'nın deklare edilmesinden sonra sadece AB üyesi ülkelerde üretim yapan şirketlerin değil, AB'nin ticaret yaptığı ülkelerin üreticilerinin de yeşil düzenin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek durumunda kalacağını belirtti.

Sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının devreye girmesiyle ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini AB ülkelerine yapan Türk otomotiv endüstrisinin "karbon vergisi" diye tabir edilen yeni bir maliyetle karşı karşıya kalacağına dikkati çeken Çelik, "TÜSİAD tarafından 2020 yılında yayınlanan Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu'na göre sınırda karbon düzenlemesinin devreye girmesiyle ton başına 50 avro olarak uygulanması beklenen karbon emisyonu fiyatı sonrası otomotiv endüstrimizin toplam gelir kaybının 233 milyon Avro olması öngörülmektedir. Bu da AB'ye yaptığımız toplam ihracatın yaklaşık yüzde 1'ine tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığından yüzde 75 destek

Ton başına karbon emisyon fiyatlarının yükseldiği takdirde ihracat kaybının da artabileceğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Projemizin amacı, hem yükümlülük ve ek maliyetlere karşı ihracatçılarımızı bilinçlendirmek ve gerekli önlemleri almalarına yardımcı olmak hem de sosyal sorumluluk bilinciyle gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya miras bırakmak için üzerimize düşeni yerine getirmek. Sürdürülebilirlik ve karbon emisyonlarının azaltılması konusunda sektörde ilk Ur-Ge projesi olan bu proje için birliğimiz de elini taşın altına koydu. Üç yıl sürecek olan projemizin yaklaşık 5 milyon lira maliyeti olacak. Bu maliyetin yüzde 15'lik kısmını yani yaklaşık 750 bin lirasını birlik olarak biz karşılıyoruz. Devletimiz de projeyi yüzde 75 oranında destekliyor. Katılımcı şirketlerimiz maliyetin sadece yüzde 10'unu ödeyerek Yeşil Mutabakata uyum konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti alacak."

Çelik'in konuşmasının ardından Ur-Ge projesinin ilk faaliyeti olan ihtiyaç analizi yol haritası toplantısında, Deloitte Türkiye Risk Danışmanlığı ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Direktörü Murat Günaydın ve Deloitte Türkiye Risk Danışmanlığı ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Kıdemli Müdürü Mine İzmirli, katılımcı firmalara bilgi verdi.

Avrupa Birliği, geri dönüşüm, Karbon, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi'nin yol haritası çiziliyor - Son Dakika Ekonomi


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