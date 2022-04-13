"Otomotiv üssü" Bursa'da yılın ilk çeyreğinde 84 bine yakın araç üretildi - Son Dakika
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"Otomotiv üssü" Bursa'da yılın ilk çeyreğinde 84 bine yakın araç üretildi

13.04.2022 11:22
"Otomotiv üssü" Bursa'da yılın ilk çeyreğinde 84 bine yakın araç üretildi

Türkiye'nin önemli otomotiv üretim merkezlerinden Bursa'da, yılın ilk çeyreğinde 83 bin 624 adet araç imal edildi.

Türkiye'nin önemli otomotiv üretim merkezlerinden Bursa'da, yılın ilk çeyreğinde 83 bin 624 adet araç imal edildi.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de ocak-mart döneminde toplam otomotiv üretimi traktör dahil 315 bin 406 olarak kayıtlara geçti.

Bursa'da faaliyet gösteren TOFAŞ 48 bin 643, OYAK Renault 34 bin 868 ve Karsan 113 araç imal ederken, kentin Türkiye üretimine katkısı yüzde 26,51 oldu.

Bursa'da banttan indirilen günlük araç sayısı ortalaması ise 929,1 olarak gerçekleşti.

Yılın 3 aylık periyodunda ülkenin genel otomotiv üretimine en fazla katkıyı 98 bin 685 araçla Ford Otosan verirken, ikinci sırayı 61 bin 704 adetlik üretimle Toyota aldı. Hyundai Assan'ın ilk çeyrekteki üretimi ise 49 bin 100 adet oldu.

Bursa'da üretilen araçların yüzde 61'i ihraç edildi

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki toplam üretimin 72,99'una karşılık gelen 230 bin 244 araç yurt dışına gönderildi.

Bursa, üretimde olduğu gibi otomotiv ihracatında da önemli rol üstlendi. Kentteki fabrikalarda üretilen 83 bin 624 aracın yüzde 61,06'lık kısmını oluşturan 51 bin 69'u dünya yollarında yerini aldı. Bursa'dan Türkiye'nin toplam araç ihracatına ise yüzde 22,18'lik katkı sağlandı.

Bu süreçte OYAK Renault 23 bin 220, TOFAŞ 27 bin 819 ve Karsan 30 araç ihraç etti, kentin günlük dış satım ortalaması 567,4 oldu.

Ülke genelinde en fazla araç ihracatını 76 bin 630 ile Ford Otosan gerçekleştirdi, Toyota 51 bin 384 ve Hyundai Assan 41 bin 867 aracı yurt dışına sattı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Otomotiv üssü' Bursa'da yılın ilk çeyreğinde 84 bine yakın araç üretildi - Son Dakika


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