Otopark üzerine GES - Son Dakika
Üye Girişi

Otopark üzerine GES

13.05.2022 10:56
Otopark üzerine GES

İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'te, Güneş Enerjisi Santrali (GES), otapark üstü konsepti ile hizmete sunuldu.

İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'te, Güneş Enerjisi Santrali (GES), otapark üstü konsepti ile hizmete sunuldu.

Özellikle pandemi sonrasında ülkeler için büyük bir sorun teşkil eden enerji sektöründeki daralmayı ön gören ve yatırım planlamasını enerji üzerine yapan Malatya Teknokent'te, yeni Güneş Enerjisi Santralinin (GES) yapım işi tamamlandı. GES'in geçici kabulü hafta başında yapıldı. GES ilk üretimini geçtiğimiz gün başlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ile Malatya Teknokentte inşasına başlanan ve otopark üstü konsepti ile Türkiye'deki nadir GES konseptlerden biri olan 690 KWe GES, yap işlet devret modeli ile tamamlanarak devreye alındı.

Yüksek rüzgarlar dikkate alınarak sağlam olarak inşa edilen çelik konstrüksiyon sistemi ile güçlü bir mimariye sahip olan GES'in alt kısmı aynı zamanda otopark olarak kullanılacak. Bu sayede Teknokent GES ergonomik ve işlevsel bir sistem olarak hizmet verecek. - MALATYA

Otopark üzerine GES
Otopark üzerine GES

YORUMLAR
500
Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'ne iki ayrı 'yeşil bina' sertifikası Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'ne iki ayrı 'yeşil bina' sertifikası Kayseri Serbest Bölge enerjisini güneşten alacak Kayseri Serbest Bölge enerjisini güneşten alacak

İnönü Üniversitesi, Malatya, Enerji, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otopark üzerine GES - Son Dakika


Son Dakika
11:03 13 Mayıs'ta gram altın 908 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:20 Fırsatçılar fiyatları katladı! Ev fiyatlarına saatlik zam: Elinde 150-200 daire olan arsa sahipleri var
10:39 13 Mayıs'ta dolar 15,46 seviyelerinde alıcı buluyor
10:39 Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı
10:37 Terhisine 70 gün kala geminin motor dairesinde ölmüştü! 11 yıl sonra şehit sayıldı
10:30 İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu
21:17 Yaşlı adam, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 257 bin lirasını kaptırıyordu: Olayı fark eden kuyumcu dolandırıcıya göz açtırmadı
10:27 Kılıçdaroğlu'nun "başkanlarımız işlerine odaklansın" açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı
10:23 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Meli Bendeli tüm yaşadıklarını Armağan Çağlayan'a anlattı
18:56 Dini nikahlı eşi tarafından yaralanan kadın: Sanıktan çok korkuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 11:09:54. #1.12#
SON DAKİKA: Otopark üzerine GES - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement