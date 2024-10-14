Otoyol Projeleri ile Tasarruf ve Konfor Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Otoyol Projeleri ile Tasarruf ve Konfor Artıyor

Antalya-Alanya Otoyolu ile 6,6 milyar lira tasarruf sağlanacak, ulaşım daha güvenli hale gelecek.

14.10.2024 14:19
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya- Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla zamandan ve akaryakıttan toplam 6,6 milyar lira tasarruf sağlanacağını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, bakanlık binasında gerçekleştirilen Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale- Delice Otoyolu Projeleri Yapım Protokolü İmza Töreninde konuştu.

Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya Otoyolları projesi gibi yeni projelerle karayolu ulaşım ağının gücüne güç katmaya ve vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımla buluşturmaya devam ettirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Bu yeni inşa edeceğimiz otoyollarımızdan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolumuzun 101 kilometresini ana gövde, 19 kilometresi ise bağlantı yolu olmak üzere toplam 120 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Proje çerçevesinde; Ankara Çevre Yolu, İmar Yolu, Elmadağ, Kırıkkale Batı, Kırıkkale Güney, Kırıkkale Doğu ve Yozgat Ayrım Kavşağı olmak üzere 7 adet kavşak, toplam uzunlukları 3 bin 656 metre olan 4 adet tünel, 3 bin 652 metrelik 8 adet viyadük ve 3 adet otoyol hizmet tesisi de inşa edeceğiz" dedi.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Karadeniz'e erişim sağlayan kara yolu koridorları arasında önemli bir köprü özelliği taşıdığını dile getiren Uraloğlu, "Bu proje ile yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktarmış olacağız. Ankara-Kırıkkale arasında bulunan mevcut devlet yolu yoğunluğunu da azaltmış olacağız. Kırıkkale; Yozgat- Sivas üzerinden Doğu'ya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz'e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'ya uzanan yolların kavşak noktasında yer alması bakımından, bu proje 43 il için batıya açılan kapıdır. Trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla; zamandan 2,8 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf edilecektir. Ayrıca çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 41 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Antalya-Alanya Otoyolu'nun ise 84 kilometresinin ana gövde ve 38 kilometresinin bağlantı yolu olmak üzere 122 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini kaydeden Uraloğlu, "Bu projemiz kapsamında da Serik Kavşağı, Taşağıl Kavşağı, Manavgat Kavşağı, Manavgat Doğu Kavşağı, Alarahan Kavşağı, Konaklı Kavşağı ve Alanya Batı Kavşağı olmak üzere 7 adet kavşak, toplam 11 bin 300 metre uzunluğunda 8 tünel, 7 bin 30 metrelik 19 adet viyadük ve 4 adet otoyol hizmet tesisi de inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacağını bildiren Bakan Uraloğlu, "Artık neredeyse bütün yıla yayılan trafik yoğunluğu, otoyol sayesinde önemli ölçüde azalacağı için bu durum, turistlere ve vatandaşlarımıza daha rahat ve stressiz bir seyahat imkanı sağlamış olacaktır. Daha kısa sürede daha fazla noktaya ulaşabilme imkanı, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine ve farklı destinasyonları keşfetmelerine imkan tanıyacak" açıklamasında bulundu.

Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla zamandan ve akaryakıttan toplam 6,6 milyar lira tasarruf sağlanacağını dile getiren Uraloğlu, çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunun da 57 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Uraloğlu, Türkiye'nin gelişimi ve Türkiye Yüzyılı için koyulan hedeflere ulaşma noktasında her türlü kararlılığı ve gayreti göstermeye devam edeceklerini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Otoyol Projeleri ile Tasarruf ve Konfor Artıyor - Son Dakika

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