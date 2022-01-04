Üye Girişi
ÖTV artışı sonrası zamlar peş peşe geldi! - Son Dakika

ÖTV artışı sonrası zamlar peş peşe geldi!

04.01.2022 19:24

Sigara firmaları, yüzde 47'lik ÖTV artışına gidilmesinin ardından fiyatlarını güncellemeye başladı. ÖTV'deki artış sonrası ilk zam P.M. grubundan gelirken diğer firmalar da peş peşe 4 liralık zamlı fiyatları yansıttı. Böylece BAT grubunda en pahalı sigara 21 liradan 25 liraya, en ucuz sigara 17,5 liradan 21,5 liraya yükseldi. J.T.I grubunda ise en pahalı sigara 20 liradan 24 liraya, en uzun sigara da 17,5 liradan 21,5 liraya çıktı.

Yeni yıla girmeden önce başlayan zam fırtınaları yılbaşından sonra da hızla devam ediyor. Akaryakıt, doğal gaz, elektrik, araç muayenesi, araç sigortası, toplu taşıma, köprü ve otoyol gibi birçok hizmetin fiyatı arttı. Dün de sigara ve alkol grubunda yüzde 47 oranında ÖTV artışına gidildi.

VERGİ YÜKÜ ARTTI

ÖTV'deki yüzde 47'lik artış ile sigaradaki vergi yükü yüzde 81'den yüzde 96'ya yükseldi.

İLK P.M GRUBUNDAN GELDİ

ÖTV'deki artış sigara fiyatlarına yansımaya başladı. Zam yapan ilk şirket ise P.M. grubu oldu. Firma sigara fiyatlarına paket başına 4 TL zam yaptı. Böylece grubun sattığı en ucuz sigara 17,50 TL'den 21,50 TL'ye, en pahalı sigara ise 21,50 TL'den 25,50 TL'ye çıktı.

BAT VE J.T.I GRUBU DA ZAMMI YANSITTI

P.M grubunun ardından BAT grubu da fiyatlarında güncellemeye gitti. Aralık ayının başında da zam yapan BAT grubunda en pahalı sigara 21 liradan 25 liraya çıkarken en ucuz sigara 17,5 liradan 21,5 liraya yükseldi. J.T.I grubunda ise en pahalı sigara 20 liradan 24 liraya çıktı. En uzun sigara da 17,5 liradan 21,5 liraya yükseldi.

ÖTV artışı sonrası sigaraya ilk zam! Fiyat paket başı 4 TL birden arttı
YORUMLAR
500

Türk Lirası, Sigara, Zam, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖTV artışı sonrası zamlar peş peşe geldi! - Son Dakika Ekonomi


Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
19:24 ÖTV artışı sonrası zamlar peş peşe geldi!
19:01 Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'ya sert sözler: Ciddiye almam
18:48 Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
18:20 Selanik türküsünü dinleyen Meral Akşener, hem eşlik etti hem de ağladı
18:16 Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi şaşırttı!
18:15 Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun son sözleri: Yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok
18:03 Elektrikli otomobillerin şarj ücretine yüzde 130 zam geldi
17:20 Bahçeli'den Kurtulmuş'a çok sert tepki: Yapmak istediğin nedir?
16:59 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor
16:56 94 yaşındaki adam torun katili oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 19:36:28. #1.13#
SON DAKİKA: ÖTV artışı sonrası zamlar peş peşe geldi! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement