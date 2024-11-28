Oya Coşkunöz Aktaş, 2023 Doğan Ersöz Ödülü'nü Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Oya Coşkunöz Aktaş, 2023 Doğan Ersöz Ödülü'nü Aldı

Oya Coşkunöz Aktaş, 2023 Doğan Ersöz Ödülü\'nü Aldı

Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) tarafından düzenlenen '2023 Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri' töreninde Oya Coşkunöz Aktaş, ödülü büyük bir gururla aldığını belirtti. Ayrıca, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 5 yıl içinde 25 kreş açmayı planladıklarını ifade etti.

28.11.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
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'2023 Doğan Ersöz Ödülü'nü Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş aldı.

Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BUSİAD) 27'ncisini gerçekleştirdiği '2023 Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. Ödülü büyük bir gururla aldığını belirten Oya Coşkunöz Aktaş, "24 yıl önce bu ödülü kurucumuz merhum M. Kemal Coşkunöz almıştı. İkinci kuşak olarak bugün burada olabiliyorsak, kurumsallaşmanın sağlam temeller üzerinde çalışmasıdır. Büyük başarılar yalnızca bir kişinin değil, birlikte hareket eden bir topluluğun, geleceğe umutla bakması sonucu yenilikçi yaklaşımı ve başarısıdır" diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise, Nilüfer Belediyesi'nin 5 yıl içinde 25 kreş açmayı planladığını ve bu konuda iş insanlarından destek beklediğini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ise Bursa'nın yaşanabilir bir kent olması için elbirliği ile çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Şadi Özdemir, Coşkunöz, Ekonomi, Eğitim, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oya Coşkunöz Aktaş, 2023 Doğan Ersöz Ödülü'nü Aldı - Son Dakika

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