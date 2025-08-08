OYAK Çimento 2025'te 23,4 Milyar TL Satış Elde Etti - Son Dakika
Ekonomi

OYAK Çimento 2025'te 23,4 Milyar TL Satış Elde Etti

OYAK Çimento 2025'te 23,4 Milyar TL Satış Elde Etti
08.08.2025 09:40
OYAK Çimento, 2025'in ilk yarısında 23,4 milyar TL net satış gerçekleştirerek sürdürülebilir büyümeye odaklandı.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., makro politik gelişmelerin paralelinde kısa vadeli dalgalanmaların ön planda olduğu 2025 yılının ilk yarısında, sürdürülebilir büyüme hedeflerinin katkısıyla satış performansını koruyarak toplam 23 milyar 371 milyon TL net satış geliri elde etti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde FAVÖK rakamı 5 milyar 716 milyon TL olarak gerçekleşen şirket, finansal dayanıklılığını sürdürdü.

OYAK Çimento 2025 yılının birinci yarıyılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, bozulan lokal piyasa şartlarına ve zorlaşan nakit döngüsüne rağmen 2025 yılının ilk yarısında 23 milyar 371 milyon TL net satış elde ederken, beton ve agrega operasyonlarında ise yüzde 10 oranında büyüme kaydetti. Bu dönemdeki FAVÖK rakamı 5 milyar 716 milyon TL olarak gerçekleşti. Güçlü satış hacimlerine rağmen, fiyat artışlarının enflasyonun altında kalması ve artan maliyet baskısı ile FAVÖK marjı yüzde 24 seviyesinde gerçekleşirken, şirketin elde ettiği net kar 3,6 milyar TL oldu.

"Üç kıtada 16 ülkede ayak izimiz var"

Global çimento sektörünün önemli markalarından CIMPOR çatısı altında etki alanlarının genişlediğini ve faaliyetlerinin global seviyede devam ettiğine dikkat çeken OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CIMPOR Global CFO'su Eralp Tunçsoy, 2025 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını şöyle değerlendirdi: "CIMPOR olarak, zorlaşan ekonomik koşullara, nakit döngüsünün önceki yıllara oranla zorlaşmasına ve finansal piyasalardaki sıkılaşmalara ek olarak jeopolitik gelişmelerin kısa vadeli etkilerini yakından takip ettik. 2025 yılının ilk yarısında yatırım harcamalarımıza hız kesmeden devam ettik. 2025 yılının ilk yarısı itibarıyla 2,8 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirdik. Yaptığımız yatırımlarla çimento sektöründe öncü konumumuzu güçlendiriyoruz. Son dönemlerde enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında gerçekleştirdiğimiz yüksek tutarlı yatırımların meyvelerini önümüzdeki senelerde toplamayı planlıyoruz. Tüm bu yatırımlarla birlikte sağlam finansal altyapımız sayesinde, paydaşlarımıza bu sene önemli bir temettü ödemesi gerçekleştireceğiz. Global piyasalardaki devam eden belirsizliklere rağmen, şirket olarak global çimento pazarındaki ayak izimizi artırmak üzere çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye operasyonlarımız dışındaki tüm pazarlarda CIMPOR markamızla yer alıyor ve yeni ihracat kanalları açmak üzere çalışıyoruz. Küresel ölçekte odaklandığımız esneklik, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz ile Türkiye'de yapmış olduğumuz yatırımlar ve attığımız adımlar, bu yarıyılda da elde ettiğimiz finansal ve operasyonel sonuçlara ulaşmamızdaki en belirgin faktörler olarak öne çıkıyor."

"Şirketimiz ve paydaşlarımız için yüksek değer oluşturmayı sürdüreceğiz"

OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela ise, birinci yarıyıl finansal sonuçlarına ilişkin olarak şu görüşleri dile getirdi: "Birinci yarıyıl, sektörümüz açısından temkinli bir büyüme dönemi oldu. Artan maliyet baskılarına rağmen şirket olarak çevik ve dirençli yapımızla faaliyetlerimizi sürdürdük, geniş ticari hacmimiz ve sağladığımız yüksek istihdam ile ekonomiye sağladığımız katkıdan mutluyuz. 2025'in birinci yarıyılında Türkiye operasyonumuzda iç pazardaki, özellikle Güneydoğu Bölgesi'ndeki güçlü talep, mevcut pozisyonumuzu korumamızı destekleyen başlıca etkenlerden biri oldu. Jeopolitik gelişmelerin ve maliyet baskılarının sektöre etkileri devam ederken, OYAK Çimento güçlü altyapısı ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yoluna kararlılıkla devam ediyor. Zorlu piyasa şartlarına rağmen 2025 yılının ilk yarısında 23 milyar 371 milyon TL net satış elde ederken, beton ve agrega operasyonlarında ise yüzde 10 oranında büyüme kaydettik. Yurt içi çimento ve beton satış hacmimizdeki güçlü seyrin yanı sıra hız kesmeden devam eden yatırımlarımızla ülke ekonomisine sağladığımız doğrudan katkı, güçlü nakit akışı ve etkin işletme sermayesi yönetimimiz sayesinde, karlılığımızı koruduk. Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikaları ve iç talepteki dengelenme süreci, artan maliyetler, inşaat ve bağlı sektörlerde temkinli bir seyir oluşturdu. Buna rağmen, ülke ekonomisine duyduğumuz güven ve sorumluluk doğrultusunda yürüttüğümüz faaliyetlerimiz, sürdürülebilir büyüme odaklı yatırımlarımız ortaya koyduğumuz performansımızın yansıması niteliğinde. Şirket olarak, sürdürülebilir enerji, alternatif yakıt kullanımı, dijitalleşme ve verimlilik odaklı projelerimiz hızla ilerliyor. FİZİX dijital dönüşüm projemizin kurulum aşamaları tamamlandı, bu proje kapsamında sağladığımız verimlilik artışlarını görmeye başladık. Önümüzdeki dönemlerde de bu projelerimizin şirketimiz ve paydaşlarımız için yüksek değer oluşturmayı sürdüreceğine inanıyoruz. OYAK Çimento ve CIMPOR olarak sadece finansal değil toplumsal sorumluluk alanında da başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Şirketimiz, yatırımlarını ve operasyonel gücünü artırarak hem Türkiye'de hem de global pazarlarda büyümeyi sürdürecek, güçlü temettü politikası ve etkin mali yönetimi ile paydaşlarının güvenini pekiştirecektir. Tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza bu başarıdaki katkıları için en içten teşekkürlerimi sunuyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, OYAK

Son Dakika Ekonomi OYAK Çimento 2025'te 23,4 Milyar TL Satış Elde Etti - Son Dakika

