OYKA Kağıt Fabrikası İşçileri Grevi Sonlandırdı

Türkiye'nin faaliyet gösteren tek entegre kraft kağıt fabrikası olan OYKA'da uzlaşma sağlandı, işçiler yedi gün önce başlattıkları grevi sonlandırdı. OYKA yönetimi ve Selüloz-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda çalışanlar yarın sabah iş başı yapacak.
OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde faaliyetlerini sürdüren OYKA Kağıt Fabrikası çalışanlarının 28 Mart tarihinde başlattığı grev sona erdi. OYKA ve sendika arasında uzlaşma sağlandığı açıklandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki önemli sanayi tesislerinden OYKA Kağıt Fabrikası çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşmazlık üzerine 28 Mart'ta grev kararı almıştı. Karar sonrasında devreye giren OYKA yöneticileri ve Selüloz-İş (Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası) temsilcilerinin yaptığı görüşmelerin ardından taleplerle ilgili mutabakata varıldı ve işçiler yedi gün önce başlattıkları greve son verdiler. Taraflar arasında imzalar atıldı. OYKA Kağıt Fabrikası çalışanları iş başı yapacak. - İSTANBUL
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