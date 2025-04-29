Oyunlaştırma İle Geleceğin İş Dünyası

Günümüzde birçok büyük şirket oyunlaştırma tabanlı davranış platformlarını kullanarak ekiplerinin motivasyon, performans ve verimliliklerini artırmanın yanı sıra, çalışan yetkinliğinin geliştirilmesinden motivasyonun artırılmasına kadar birçok konuda fayda sağlıyor. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) PMI (Project Management Institute) Türkiye Şubesi iş birliğiyle "İş Hayatında Oyunlaştırma" başlıklı etkinlik düzenleyerek geleceğin iş modelini, yenilikçi iş yapış biçimlerini gündeme taşıdı.

EGİAD merkezinde, iş dünyasının genç liderlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, strateji geliştirmek, ekip ruhunu güçlendirmek ve bağlılık kurmak için oyunlaştırmanın önemine dikkat çekti. Oyunlaştırmanın sadece "eğlence" meselesi değil, doğru kullanıldığında, iş yerini daha anlamlı, motive edici ve bağlılık oluşturan bir yer haline getirdiğine dikkat çeken organizasyon, oyunlaştırılmış sistemler kullanan şirketlerde görevini başarıyla tamamlama oranının yüzde 34 oranında artırdığını, çalışanların ise işten memnuniyet oranını yüzde 22'ye kadar yükselttiğini ortaya koydu.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, iş dünyasında rekabetin giderek arttığı bu çağda, dikkat çekebilmek, ekipleri motive edebilmek ve müşteri bağlılığını artırabilmek için sıradışı yöntemlerin benimsenmesinin kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı. İş süreçlerine eğlenceli ve etkili çözümler getiren oyunlaştırma stratejilerinin, iş dünyasında inovasyonun, etkileşimin ve sürdürülebilir başarının anahtarlarından biri olarak öne çıktığını dile getirerek, oyunlaştırmanın kökeninin insan doğasındaki rekabet ve ödül alma arzusuna dayandığını belirtti. Modern anlamda ilk olarak teknoloji sektöründe ortaya çıkan bu yaklaşımın, günümüzde eğitimden pazarlamaya, insan kaynaklarından satışa kadar birçok alanda etkili bir şekilde kullanıldığına vurgu yaparak, "Küresel oyunlaştırma pazarının 2025'te 19,42 milyar dolara ulaşacağı, 2030'da ise 92,5 milyar dolara kadar büyüyeceği öngörülüyor. Bu büyüme, oyunlaştırmanın geleneksel etkileşim stratejilerine kıyasla daha yüksek yatırım getirisi sağlamasından ve hemen her sektörde hızla benimsenmesinden kaynaklanıyor. Artık oyunlaştırma sadece bir yenilik değil; etkili müşteri bağlılığı programlarının, çalışan gelişim stratejilerinin ve marka sadakatinin temel taşlarından biri haline geliyor. Oyunlaştırmanın ekonomik etkisi de göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Müşteri sadakati uzmanlarının %45'i, oyunlaştırmayı önümüzdeki 2-3 yıl için en etkili trend olarak görüyor. Araştırmalar, oyunlaştırmanın uzun vadeli etkileşim ve elde tutmada kilit rol oynadığını gösteriyor. Dünyanın dev şirketleri, oyunlaştırmayı başarıyla kullanarak kullanıcı etkileşimini, dönüşüm oranlarını, müşteri kazanımını, çalışan gelişimini ve hatta işyeri güvenliğini önemli ölçüde artırdı. Tüm bu veriler, oyunlaştırmanın sadece puanlar, rozetler ve lider tablolarından ibaret olmadığını; davranışları etkileyen, sadakati artıran ve dönüşümleri destekleyen güçlü bir strateji olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

Bu hızlı büyümenin oyunlaştırmanın sağladığı yüksek yatırım getirisinden kaynaklandığını ve artık sadece bir yenilik değil, iş dünyasında başarının temel unsurlarından biri haline geldiğini vurgulayan Özhelvacı, müşteri sadakati uzmanlarının yüzde 45'inin oyunlaştırmayı önümüzdeki birkaç yılın en etkili trendi olarak gördüğünü ifade etti.

Ekonomik etkiler ve stratejik önemi

Başkan Özhelvacı, "Araştırmalara göre, dünya devleri oyunlaştırma sayesinde kullanıcı etkileşimini, dönüşüm oranlarını, çalışan gelişimini ve işyeri güvenliğini arttırmakta" diyerek bu başlığın önemine dikkat çekti.

Genç iş dünyasında dönüşüm

Oyunlaştırmanın genç iş insanları için büyük fırsatlar barındırdığını hatırlatan Özhelvacı, özellikle artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin oyunlaştırmaya entegre edilmesiyle iş dünyasında etkileşim tasarımının kökten değişmekte olduğunu belirterek, "Bizler değişime hızla uyum sağlayabilen, yeniliği korkmadan kucaklayan bir nesiliz. Oyunlaştırma, sadece bugünün değil, geleceğin iş dünyasında da liderleri ayıran en önemli stratejilerden biri olacak. Artırılmış ve sanal gerçeklik, kısa isimleriyle AR, VR gibi teknolojilerin oyunlaştırmaya daha fazla entegre edilmesiyle, etkileşim tasarımı tamamen değişecek. Bizler, bu dönüşümün en ön safında yer alabiliriz. Başta perakende, sağlık, finans ve eğitim gibi sektörler olmak üzere kendi sektörlerimizde yaratacağımız oyunlaştırma projeleri sayesinde hem kendimize hem de çevremize büyük değerler katabiliriz" dedi.

EGİAD'ın en temel hedeflerinden birinin, üyelerini yaratıcı, inovatif düşünebilen, teknolojiye hızla adapte olabilen ve dijital okuryazarlık sahibi lider iş insanları olarak yetiştirmek olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda, oyunlaştırmanın genç iş insanlarının stratejik düşünme ve yaratıcı çözüm üretme becerilerini geliştirmekte önemli bir araç olduğuna işaret etti.

PMI Türkiye ile stratejik iş birliği

Başkan Özhelvacı, Proje Yönetimi alanında dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olan PMI Türkiye Şubesi ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu iş birliği kapsamında EGİAD'ın Tarihi Kemeraltı'ndaki Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ESKEM'de, PMI Türkiye'nin İzmir etkinliklerine ev sahipliği yapacaklarını müjdeleyerek, "Proje yönetimi alanında dünya çapında faaliyet gösteren en büyük ve saygın meslek kuruluşlarından biri olan PMI (Project Management Institute)'ın Türkiye Şubesi'ne teşekkür ederken, kendileriyle işbirliğimiz sadece bu seminer ile sınırlı kalmayacak. PMI Türkiye'nin İzmir'deki etkinlikleri için EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ESKEM'in kullanılmasını sağlamış bulunuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bir etkinlik gerçekleşti. Yıl içinde "Dünya Proje Günü" gibi önemli etkinliklere de ev sahipliği yapacağız. Proje profesyonellerini Kemeraltı'ndaki tarihi mekanımızda ağırlamak, bizim için büyük bir gurur. Ayrıca üyelerimize ve şirketlerinin profesyonellerine, PMI Türkiye ile birlikte Proje Yönetimi ve Agile konularında eğitimler vereceğimizi de müjdelemek isterim" dedi.

Etkinliğin konuk konuşmacısı PMI Türkiye Etkinliklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Göktuğ Aydın, oyunlaştırmanın çalışan motivasyonunu artırmakta, performansı güçlendirmekte ve organizasyonel verimliliği iyileştirmekte olduğunu kapsamlı bir şekilde aktardı. Oyunlaştırmanın sunduğu avantajların, şirketlerin uzun vadeli başarılarında kritik bir rol oynamakta olduğu bir kez daha ortaya konuldu. - İZMİR