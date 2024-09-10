Özbekistan Yatırımları Trabzon'da Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Özbekistan Yatırımları Trabzon'da Tanıtıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyelerine, Özbekistan'daki yatırım fırsatları hakkında bilgi verildi. Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi ve Trabzon Fahri Konsolosu, TTSO yöneticileriyle bir araya gelerek işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

10.09.2024 15:18
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Trabzon'da düzenlenen toplantıda Özbekistan'daki yatırım fırsatları Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyelerine aktarıldı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Trabzon Fahri Konsolosu Sadık Soylu ve beraberindeki heyet, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Özbekistan'daki yatırım fırsatlarının oda üyelerine aktarıldığı toplantıda konuşan Büyükelçi Azamhocayev, Trabzon'da fahri konsolosluk açarak bölge ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.

Buradaki potansiyeli görerek böyle bir hamle yaptıklarına işaret eden Azamhocayev, "İleriye dönük olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Hedefimiz Trabzon'da kısa zamanda resmi konsolosluk açmaktır. Yeni kalkınma hamlemizde model olarak Türkiye'yi örnek alıyoruz. Kuyumculuk, mobilya, ilaç, cam, deri ve inşaat malzemeleri sektörlerinde hızlıca işbirliği sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Trabzon iş dünyasını Özbekistan'a davet ediyorum"

Azamhocayev, 6 sektörde tecrübe paylaşımı ve yatırım ortaklığı istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kısa sürede Türkiye ile ticaret hacmimizi 4 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Trabzon'un Özbekistan'ın önde gelen şehirleriyle ilişkisini güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Türk vatandaşları Özbekistan'da 2 binden fazla şirket sahibidir. İki ülkenin ticaret hacmini artırmak için Trabzonlu firmaların da katkı vereceğinden şüphem yoktur. Trabzon iş dünyasını Özbekistan'a davet ediyorum."

TTSO Başkanı Çelebi ise Özbekistan'ın birçok sektörde yatırıma açık bir bölge olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Potansiyeli değerlendirmek için adımlar atmak istiyoruz. Türkiye'nin 4 şehrine günlük 90 sefer olduğunu biliyoruz. Trabzon'a direkt sefer olursa ilişkilerin daha etkin biçimde ilerleyeceğine eminiz. Trabzon ve bölgeden özellikle ilk etapta turizm için de Özbekistan'a gitmek için talep olacaktır. Ayrıca Trabzon'daki iş insanlarının oradaki fırsatları değerlendirmek için istekli olduğunu biliyoruz. Mesafeyi kısaltır, ulaşımı kolaylaştırırsak bağlantılar daha da güçlenecektir."

Karşılıklı turizm hareketinin ileri seviyeye ulaşacağını tahmin ettiklerini belirten Çelebi, "Trabzonlu iş insanları olarak fırsatları değerlendirmek için ikili iş görüşmelerinden ve iş gezisinden başlayarak ilişkileri canlandırmak istiyoruz. Bu konularda fahri konsoloslarımıza büyük iş düşüyor." değerlendirmesini yaptı.

TTSO'daki toplantıda, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Maşrab Mamirov, ülkesindeki yatırım fırsatları konusunda sunum yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Özbekistan Yatırımları Trabzon'da Tanıtıldı - Son Dakika

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