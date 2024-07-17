Özbekistan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Toplantısı İzmir'de Gerçekleşti

Ekonomi

Özbekistan'ın Navoi Valisi Normat Tursunov ve beraberindeki 15 kişilik heyet, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası üyeleriyle bir araya geldi.

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen Özbekistan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Toplantısı'nda konuşan Tursunov, Navoi bölgesinin tamamının organize sanayi bölgesi olarak yasal statüye sahip olduğunu, yatırımcılara emlak, su ve kurumlar vergisi muafiyeti tanındığını belirtti.

İhracatı ve yatırımı kolaylaştırmak için ulaştırma hizmetlerinin de yarısının devlet tarafından hibe edildiğine işaret eden Tursunov, Türk yatırımcıları bölgede yatırıma davet etti.

Özbekistan Yatırım Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Akrom Aliyev de ülke nüfusunun yüzde 60'ını gençlerin oluşturduğunu, son dönemde yapılan reformların meyvelerini almaya başladıklarını belirterek Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaretin katlanarak artması için tüm şartların mevcut olduğunu vurguladı.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak ve Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu da toplantıda değerlendirmelerde bulundu.