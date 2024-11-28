Özbekistan-Türkiye OSTİM İş Forumu Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Özbekistan-Türkiye OSTİM İş Forumu Düzenlendi

OSTİM ve Özbekistan işbirliğiyle Taşkent'te iş forumu gerçekleştirildi, sanayi bölgesi tanıtıldı.

28.11.2024 17:46
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki OSTİM Global Proje ve Teknoloji AŞ ve Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle, Taşkent'te Özbekistan- Türkiye OSTİM İş Forumu düzenlendi.

Foruma Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Akram Aliyev, Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanvekili Sıtkı Öztuna ile çok sayıda Özbek ve Türk iş insanı katıldı.

Forumda konuşan Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Aliyev, Türkiye'nin esas ortakları olduğunu, son yıllarda ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerin sayısının ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin önemli ölçüde arttığını belirterek, OSTİM'in Taşkent'te gerçekleştirmekte olduğu projenin Özbekistan için yeni bir gelişme olduğunu ifade etti.

Aliyev, "Bu projenin ülkede sanayi sektörünün geliştirilmesinde öncü lokomotif olacağına inanıyoruz." dedi.

Ülkede yabancı yatırımcılara imtiyaz tanındığını kaydeden Aliyev, "Günümüzde Özbekistan, tüm dünyaya açılan, yatırım ve iş için olumlu ortam oluşturan, reform ve değişimler yolunda hızla ilerleyen bir ülkedir. Hepinizi Özbekistan'da iş yapmaya davet ediyorum. Sizlerin takdim ettiğiniz her proje ile çok ciddi ilgilenmeye ve sizlere tüm konularda yardımcı olmaya hazırız." diye konuştu.

"Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi,Türk ve Özbek iş dünyasına yeni fırsatlar sunacak"

Ankara Vali Yardımcısı Güler de OSTİM'in Özbekistan'ın sanayileşmesi ve kalkınmasında model alındığını görmenin gurur verici olduğunu belirterek, ortak sanayi bölgesinin kurulmasının Türk ve Özbek iş dünyasına yeni fırsatlar sunacağını vurguladı.

Ortak sanayi bölgesinin Özbekistan'ın sanayileşme markası haline geleceğine inandığını dile getiren Güler, OSTİM modelinin sadece organize sanayi bölgesinin inşaatını yapmakla yetinmeyeceğini, iki ülke arasındaki işbirliklerini geliştirmeye önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nin birebir aynı modelinin uygulandığı "Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi" ile OSTİM'in bilgi ve tecrübesinin kardeş Özbekistan'a aktarılacağını kaydederek, Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlandıktan sonra Orta Asya ekonomisinin can damarını oluşturacağını vurguladı.

Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi'nin yalnızca üretim merkezi olmakla kalmayıp bir vizyonun, geleceğin merkezi olacağını kaydeden Baran, Türk yatırımcılarının Özbekistan'a büyük katkı sağlayacağına, girişimcilik ruhu, üretim ve ihracat tecrübesiyle Özbekistan ticaret ve sanayisine ivme kazandıracağına inandığını vurguladı.

"Özbekistan'da OSTİM modeliyle örnek bir sanayi bölgesi kuruyoruz"

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, geçen yıl Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararla, kendilerine 100 hektarlık alanın tahsis edildiğini ve üzerinde OSTİM'e benzer yapı oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Tahsis edilen arazide Türkiye'den yatırımcıların yer alması için çalıştıklarını dile getiren Aydın, "Özbekistan'da OSTİM modeliyle örnek bir sanayi bölgesi kuruyoruz. Özbekistan'da bir sanayi bölgesinin yapılmasını, işletilmesini ve Türkiye modelini buraya taşımak istiyoruz. Özbekistan'da sanayinin gelişmesi için birikimlerimizi paylaşmak istiyoruz." dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Ardıç da bu projenin Özbekistan'ın sanayi bölgesi kurma ve işletme anlayışına yön verdiğini ve OSTİM modelinin ülkede örnek uygulama haline geldiğini kaydederek, Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı ve OSTİM'in güçlü tecrübe ve birikiminin Özbekistan'a taşınmasının ülkeler arasındaki ticaret ve sanayi ilişkilerini pekiştireceğini ve bölgenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Forum kapsamında imalat, elektronik, yazılım, haberleşme, iş ve inşaat makineleri, savunma sanayisi, medikal, enerji, maden ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren 50'ye yakın Türk şirketi, Özbek iş insanlarıyla B2B ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Forumun ardından OSTİM'in Taşkent'te inşa ettiği Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımı ve satış ofisinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Özbekistan, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özbekistan-Türkiye OSTİM İş Forumu Düzenlendi - Son Dakika

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