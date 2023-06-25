Özel okul fiyatlarındaki artış yüzde 65 sınırını aştı

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Yüksek enflasyon eğitime de yansırken özel okullardaki fiyat artışını frenlemek için konan yüzde 65 sınırı mevcut soruna çare olmadı. Büyükşehirlerde anaokullarından liseye kadar fiyatların 500 bin liraya kadar çıktığı görüldü. Zamları değerlendiren sektör temsilcileri ara zammın sadece ara kayıtlarda geçerli olduğuna vurgu yaparken yeni zamlarda yüzde 100'ü aşan fiyatlarla karşılaşıldığına değindi. Türk Eğitim Derneği 'zam' değerlendirmesinde etkenin maliyetler olduğunu söyledi.

Yeni eğitim dönemi için özel okulların ücretleri açıklanmaya başladı. MEB'in fiyat artışını dizginlemek için koyduğu yüzde 65 sınır da çare olmadı. Özellikle büyükşehirlerde veliler 600 bin liraya kadar varan fiyatlarla karşılaşıyor.

ZAMLAR YÜZDE YÜZÜ AŞIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yüzde 65 zam sınırı ise sadece ara kayıtlarda geçerli oluyor. Yeni kayıtlarda yapılan zamlar yüzde yüzü aşıyor.

'ZAMMIN SEBEBİ ENFLASYON'

Sektör temsilcileri, okul ücretlerindeki zammın enflasyonla ilgili olduğunu söylüyor.

Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, zamları şöyle değerlendiriyor:

"Bir yıl önce yüzde 36,8 zam izni verildi ama elektrik yüzde 300 arttı. Öğretmenin yaşayabilmesi için en az yüzde 80 yapılması gerekiyordu. Öğretmenin yaşayabilmesi için, devlet memuru öğretmenin maaşının altında maaş almaması lazım. Bir okul yapmak en az 200 300 milyon lira... Özel okulun karlılığı maksimumu yüzde 15. Eksiklik yapmaz maaşları eksiksiz yatırırsanız... Devletimizin veliye destek vermesi gerekiyor. Biz özel okula destek verilmesine karşıyız."

Veliler ise, özel okul ücretlerinde bir düzenleme yapılmasını istiyor.

EN PAHALISI KOÇ LİSESİ

Özel liselerin 2023-2024 eğitim yılı ücretleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul ücret artış oranı olarak belirlenen yüzde 65 sınırının aşıldığı görüldü. Koç Lisesi, listedeki en pahalı okul oldu. Koç Lisesi'ni Robert Koleji, Üsküdar Amerikan Lisesi, SEV Amerikan Koleji ve İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi takip etti.

Geçen sene yıllık ücreti 228 bin 115 lira olan Koç Lisesi, bu sene yıllık fiyatını 448 bin olarak belirleyerek yüzde 105'lik bir artış gerçekleştirdi. Koç Lisesi, uygulamış olduğu fiyat artışıyla listenin başına yerleşti.

Geçen sene yıllık fiyatı 228 bin 900 lira olan Robert Koleji de, yıllık fiyatını 446 bin liraya çıkararak yüzde 94'lük bir artış yaptı.

Yüzde 65 ücret artış sınırını aşan liselerden bir diğeri ise Üsküdar Amerika Lisesi. Geçen sene yıllık fiyatı 196 bin lira olan Üsküdar Amerikan Lisesi'nin yıllık fiyatı yüzde 115'lik bir artışla 422 bin 256 lira oldu.