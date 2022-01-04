Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu

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Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde özel okul ücretlerine gelen azami fiyat artışını duyurdu.

MİNİMUM YÜZDE 62,98 FİYAT ARTIŞI YAŞANACAK

Azami fiyat artış oranının yüzde 62,98 olarak açıklandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir. Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır."

AÇIKLAMA KALDIRILDI

TÖZOK, yaptığı paylaşımı bir süre sonra kaldırılarak yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün kamuoyuyla paylaşılan metin, yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir açıklamaydı. Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır. Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenecektir."