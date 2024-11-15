Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 178,5 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 178,5 Milyar Dolar

Eylül sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışı kredi borcu 178,5 milyar dolara ulaştı.

15.11.2024 10:29
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Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 14,3 milyar ABD doları artarak 178,5 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 14,3 milyar ABD doları artarak 178,5 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 10,2 milyar ABD doları artarak 165,2 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 4,1 milyar ABD doları artarak 13,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,6 milyar ABD doları artışla 18,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 188 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 52 milyon ABD doları azalarak 1,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,2 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 2,2 milyar ABD doları artarak 12,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,8 milyar ABD doları artışla 7,3 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 479 milyon ABD doları azalışla 1,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 5,1 milyar ABD doları artarak 111,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,5 milyar ABD doları artarak 11,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 165,2 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,6'sının ABD doları, yüzde 35,0'ının Euro, yüzde 2,5'inin Türk lirası ve yüzde 4,9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 13,3 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,8'inin ABD doları, yüzde 15,9'unun Euro, yüzde 35,3'ünün Türk lirası ve yüzde 5,0'ının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, 165,2 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,6'sını finansal kuruluşların, yüzde 62,4'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 13,3 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,5'ini finansal kuruluşların, yüzde 21,5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 54,3 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Döviz, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 178,5 Milyar Dolar - Son Dakika

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