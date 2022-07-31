Özer Matlı: "Tahıl koridoru, küresel gıda arz güvenliği için kritik önem taşıyor"

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye- Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Eş Başkanı Özer Matlı, Türkiye'nin arabuluculuğuyla Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan, 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan sürecin, dünyada pandemi nedeniyle hali hazırda var olan gıda krizini körüklediğini söyleyen Başkan Matlı, "Dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen Karadeniz havzasının en önemli iki ülkesinin ürünlerini ihraç edememeleri, gıda fiyatlarında artışa yol açarak küresel dengelerin bir anda alt üst olmasına neden olmuştur" dedi. Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın en büyük iki tahıl tedarikçisi olduğuna dikkat çeken Özer Matlı, tahıl sevkiyatı anlaşmasının küresel gıda arz güvenliği için çok kritik ve önemli bir adım olduğunu söyledi.

"Anlaşma tahıl fiyatlarına olumlu yansıyacak"

Türkiye'nin çabaları ve arabuluculuğuyla imzalanan anlaşmanın, küresel gıda arzında yaşanan sıkıntının aşılmasına ve gıda fiyatlarının yeniden dengelenmesine katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Özer Matlı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik girişimleriyle imzalanan anlaşma, ülkemizin bölgedeki kritik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Anlaşmayla, Ukrayna'nın depolarında bulunan yaklaşık 20 milyon ton buğdayın, önceden belirlenen rotalar aracılığıyla dünya pazarlarına taşınmasına imkan tanınmış olacak. Bu durumun dünyada gıda krizinin etkilerinin azalmasına ve tahıl fiyatlarının düşmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca, küresel gıda fiyatlarının gerilemesi ülkemizde yaşanan gıda enflasyonunun azalmasına da olumlu yansıyacağı kanaatindeyim. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a, bu zorlu süreçte uzlaştırıcı ve çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı Borsamız ve sektör paydaşları adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA