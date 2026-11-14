Özer, restoranlarda gıda israfıyla birlikte su ve enerjinin gözetilmesini önerdi - Son Dakika
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Özer, restoranlarda gıda israfıyla birlikte su ve enerjinin gözetilmesini önerdi

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Biruni Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Elif Zeynep Özer, işletmelerin gıda israfını azaltırken su ve enerji tüketimini de gözetmesi gerektiğini belirtti. Özer, COP31'in sürdürülebilir mutfak için fırsat sunduğunu ve eğitimin önemini vurguladı.

Biruni Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Zeynep Özer, yiyecek-içecek işletmelerinin sürdürülebilirlik konusunda önemli bir rol üstlendiğini aktararak, bu kapsamda gıda israfının azaltılmasının yanı sıra su ve enerji tüketiminin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özer, iklim değişikliğiyle mücadelede gastronomi sektörünün önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayarak, gıda israfının azaltılması ve sürdürülebilir mutfak anlayışının yaygınlaştırılması gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) iklim değişikliğiyle mücadele açısından önemli bir buluşma olduğuna dikkati çeken Özer, "Dünya liderlerini, bilim insanlarını ve politika yapıcıları bir araya getiren konferansta, küresel iklim politikalarının somut uygulamalara dönüştürülmesi hedefleniyor. Sürdürülebilir gıda sistemleri, sıfır atık ve kaynak verimliliği gibi konuların öne çıktığı konferansta, gıda, tarım, sağlık ve döngüsel ekonomi başlıkları ele alındı. Gıda üretiminden tüketim alışkanlıklarına kadar pek çok alanda sürdürülebilir bir dönüşüme ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.

Özer, yiyecek-içecek işletmelerinin sürdürülebilirlik konusunda önemli bir rol üstlendiğini aktararak, gıda israfının azaltılmasının yanı sıra su ve enerji tüketiminin de göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Bir ürünün tarladan sofraya ulaşmasına kadar geçen süreçte su, enerji ve emek harcandığını belirten Özer, "Gıdanın israf edilmesi, aynı zamanda bu kaynakların da boşa harcanması anlamına geliyor. Restoranlarda doğru porsiyon planlaması, mevsiminde ve yerel ürünlerin tercih edilmesi, atıkların azaltılması ve kaynakların verimli kullanılmasıyla çevresel etkiler azaltılabilir. Sürdürülebilir gastronomi, yalnızca ne yediğimizle değil, gıdayı nasıl ürettiğimiz, hazırladığımız ve tükettiğimizle de ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, iklim değişikliğiyle mücadelede eğitimin önemini vurgulayarak, üniversitelerin bilimsel araştırmaların yanı sıra sürdürülebilirlik bilincine sahip meslek profesyonellerinin yetiştirilmesinde de önemli sorumluluklar üstlendiğini aktardı.

Gastronomi ve mutfak sanatları eğitiminde sürdürülebilirlik yaklaşımının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Geleceğin şeflerini ve gastronomi profesyonellerini yetiştirirken yalnızca yemek hazırlama tekniklerini öğretmek yeterli değil. Öğrencilerin gıda israfı, döngüsel ekonomi, çevresel etkiler ve kaynak yönetimi konularında da bilinç kazanmalarını sağlamalıyız. Üniversitelerde geliştirilen bilimsel çalışmaların sektörle buluşturulması, daha sürdürülebilir mutfak uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır."

Özer, COP31'in Türkiye'de gerçekleştirilmesinin sürdürülebilirlik konusunda önemli bir farkındalık fırsatı sunduğunu belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca uluslararası toplantılarla sınırlı kalmaması, günlük yaşamdan eğitim kurumlarına ve işletmelere kadar her alanda somut uygulamalara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
GastronomiEkonomiEğitimEnerjiCOP31ÇevreYaşamSon Dakika

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