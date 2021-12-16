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Özgür Demirtaş'tan asgari ücret zammına yorum: İlk Tahminim gerçekleşti - Son Dakika

Özgür Demirtaş'tan asgari ücret zammına yorum: İlk Tahminim gerçekleşti

16.12.2021 16:39

Asgari ücret 2022 yılı için 4 bin 250 TL olarak açıklandı. Konuyla ilgili bir değerlendirmede buluna ekonomist Özgür Demirtaş, "Asgari ücretliler 2 ay içinde bu parayla geçen yıla göre daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, asgari ücretin yüzde 50.54 seviyesinde artırılarak 4 bin 253 TL olduğunu duyurdu. Erdoğan söz konusu artışın son 50 yıldaki en yüksek artış olduğunu ifade etti.

"İLK TAHMİNİM GERÇEKLEŞTİ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, açıklanan rakama ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Asgari ücret için yaptığı tahminin tuttuğunu ifade eden Demirtaş, "Aynen dediğim gibi asgari ücret 4250 TL oldu. Şimdi Asgari Ücretliler: 2 ay içinde bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler. İlk Tahminim gerçekleşti. İkinci tahminim de 2-3 ay sonra gerçek olur" dedi.

İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı;

Asgari ücret zammına bir yorum da Özgür Demirtaş'tan geldi: İlk Tahminim gerçekleşti

Özgür Demirtaş'tan asgari ücret zammına yorum: İlk Tahminim gerçekleşti

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Son Dakika Ekonomi Özgür Demirtaş'tan asgari ücret zammına yorum: İlk Tahminim gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi


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