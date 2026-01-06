Özgür Özel'den "Seyyanen zam" çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Özgür Özel'den "Seyyanen zam" çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Özel\'den "Seyyanen zam" çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
06.01.2026 15:22  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Özel\'den "Seyyanen zam" çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Haber Videosu

TÜİK'in açıkladığı zam oranlarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekerek kök maaşlara yasal artış ve seyyanen zam çağrısı yaptı. Özel, ''Bir emekli maaşının asgari ücretin altında olması kabul edilemez'' diyerek iktidara seslendi: ''Gelin bu ayıbı temizleyelim.''

TÜİK'in 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı rakamlarını açıklamasıyla memur ve emekli zam oranları belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam alacak.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR SOSYAL KRİZİN EŞİĞİNDEDİR"

Gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, emekli maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödemelerindeki artışlara da değinerek "Türkiye büyük bir sosyal krizin, sosyal patlamanın eşiğindedir" dedi.

"KÖK MAAŞLARA KANUN YOLUYLA ARTIŞ ŞART"

Özel, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşına ilişkin rakamları örnek göstererek, "Emekliyi bu halde bırakamayız. Kök maaşlara kanun yoluyla artış yapmak şarttır" ifadelerini kullandı. CHP lideri, seyyanen zam çağrısını da yineleyerek, "Bir emekli maaşının bir asgari ücretin altında olması kabul edilebilir değildir" diye konuştu.

"GELİN BU AYIBI TEMİZLEYELİM"

Özel, iktidara ve tüm siyasi partilere seslenerek, emeklilerin gelirinin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. CHP lideri, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız. Gelin bu hafta bu ayıbı temizleyelim" dedi.

Asgari Ücret, Seyyanen zam, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özgür Özel'den 'Seyyanen zam' çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Birol Ay Birol Ay:
    560 milyar nerede özgür 42 105 Yanıtla
    Ariza Makakula Ariza Makakula:
    Birol Fiyonk Makarnasi 53 26
    Dracarys null Dracarys null:
    O öyle sorulmaz 128 milyar dolar nerede? Doğru soru bu 62 16
    Uuu bbb Uuu bbb:
    anan nere 25 10
    Ahmet PEHLİVAN Ahmet PEHLİVAN:
    560 mılyar ne demek bılıyonmu olsa olsa osizde olur 14 2
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    motherin damında. salatalık senj 4 1
    Necdet null Necdet null:
    500 milyar diye şer atanların 500 derde düşesiniz 4 0
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    FINDIK BEYNLİLER 128 MİLYAR NERDE DİYE SORMUŞ BUNUN CEVABINI CHP MİLLETVEKİLİNİZ İLHAN KESİCİ VERDİ KILIÇTAROĞLUNUN BU BİR YALAN OLARAK ORTAYA ATTIĞI KENDİ SESİYLE. BELGELENDİ BURDAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ 0 1
    Tuncay mert Tuncay mert:
    valide ne gidip gelirken harcamış özgür özel. 0 0
  • 369963 369963:
    Birol sen tam bir orusbu cocugu sun 64 31 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    birolun motherina sovmeyin. az evvel nikahıma aldım. 4 1
  • Mh459267 Mh459267:
    BİROL MARSTAN MI GELDİN OĞLUM..ÖZGÜR'E HESAP SORUYORSUN UYAN.. 63 19 Yanıtla
  • Abdulvahap Yıldız Abdulvahap Yıldız:
    sen önce kendi belediye başkanlarının ayıbını temizle bizimki kalsın mümkünse 24 27 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    her sene yuzde 12 13 zam yapsalar 3 -5 sene sonra muhtemelen sadece gunluk ekmek parasini karsilayacak ama sahlaniyoruz ) 41 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu
Trump’ın elinde tuttuğu şapkadaki “İran“ detayı çok şey anlatıyor Trump'ın elinde tuttuğu şapkadaki "İran" detayı çok şey anlatıyor
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Pendik’te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran’dan esprili söylem Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:44
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 18:30:19. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den "Seyyanen zam" çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.