Özhedef Sigorta\'dan Taşımacılık Sektörüne Özel Sigorta Paketleri

Taşımacılık firmalarının yükselen maliyetler karşısında daha fazla yük altına girmemesi için çalışma başlatan Özhedef Sigorta, L2 belgeli çekici filosuna sahip firmalara ve yurt dışına yük taşıyan araçlara özel yüksek teminatlı trafik ve CMR sigortalarıyla yeni bir dönemi başlatıyor.

Sigorta sektörünün yenilikçi temsilcilerinden Özhedef Sigorta, Mersin'de düzenlenen Lojistik ve Taşımacılık Fuarı'nda sadece ürünlerini tanıtmakla kalmadı, taşımacılık sektörüne özel projelerin müjdesini de verdi. Fuarda, sektörün önemli sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, lojistik firmalarına özel uygun fiyatlı sigorta çözümleri geliştirmek üzere iş birliğinin temelleri atıldı.

Taşımacılık firmalarının yükselen maliyetler karşısında daha fazla yük altına girmemesi için kolları sıvayan Özhedef Sigorta, L2 belgeli çekici filosuna sahip firmalara ve yurt dışına yük taşıyan araçlara özel yüksek teminatlı trafik ve CMR sigortalarıyla yeni bir dönemi başlatıyor. Fuarda açıklanan bu yeni projeler sayesinde sektöre hem maddi hem de operasyonel anlamda ciddi kolaylıklar sağlanması hedefleniyor.

"Sigortada da yükünüzü biz taşıyacağız"

Özhedef Sigorta Kurucusu Abdulcelil Alkış, fuar alanında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Mersin'deki bu fuar sadece bir tanıtım platformu değil, aynı zamanda bir vizyon paylaşımı oldu. Sektörün dernekleriyle birebir görüştük, talepleri not ettik ve lojistik firmalarımıza özel düşük maliyetli, yüksek teminatlı poliçelerin altyapısını oluşturduk. Sigortada da yükünüzü biz taşıyacağız dedik ve bu sözümüzü tutmak için sahaya çıktık."

Sadece poliçe değil, güvence ve danışmanlık

Özhedef Sigorta, lojistik firmalarına sadece poliçe satmakla kalmayıp, risk analizi, hasar danışmanlığı, teminat yönetimi ve uluslararası taşımacılığa uygun özel çözümlerle de destek oluyor. CMR, çekici-dorse kasko, yeşil kart, kefalet senedi ve yurt dışı taşımacılıklarda ihtiyaç duyulan tüm sigorta hizmetleri tek çatı altında sunuluyor.

Fuarda duyurulan yeni yapı sayesinde, sektörün ihtiyacına özel oluşturulan havuz sistemleri ve iş birlikleriyle sigorta maliyetlerinde yüzde 30'a varan avantajlar sağlanması planlanıyor.

Lojistik sektörünü bünyesinde barındıran dernek yöneticileriyle yapılan görüşmeler büyük yankı uyandırırken, sektörel iş birlikleri için ilk temaslar da kuruldu. 2025 yılının ikinci yarısında lojistik firmalarına özel kampanyalı sigorta paketlerinin duyurulması bekleniyor.

Sektörün öncü isimlerinden ve protokolden yoğun ilgi

Öte yandan Özhedef Sigorta standı, fuar süresince sektörün öncü temsilcilerinden ve yerel yöneticilerden büyük ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın yanı sıra, dernek yöneticileri ve sektör temsilcilerinin ziyaret ettiği Özhedef Sigorta'nın standında, katılımcılara bilgiler verildi. - MERSİN