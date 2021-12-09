Üye Girişi
Öztrak: "Ülkemizin en büyük avantajı bursa gibi şehirlere sahip olmasıdır" - Son Dakika

Öztrak: "Ülkemizin en büyük avantajı bursa gibi şehirlere sahip olmasıdır"

09.12.2021 16:08
Öztrak: "Ülkemizin en büyük avantajı bursa gibi şehirlere sahip olmasıdır"

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, istişare toplantılarına devam ediyor.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, istişare toplantılarına devam ediyor.

Haziran ayında İYİ Parti, Eylül ayında Demokrasi ve Atılım Partisi, Kasım ayında AK Parti ile istişare toplantısına ev sahipliği yapan BTSO, son olarak CHP Ekonomi Masası heyetini konuk etti. BTSO olarak pandemi sürecinde yoğun bir toplantı ve istişare trafiği içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Burkay, ziyarete gelen hükümet ve siyasi parti yöneticilerinden ülke ekonomisinin gündemi ve Bursa ekonomisinin gelişimine dair projeksiyonlarını dinlediklerini belirtti. İbrahim Burkay, "Pandeminin ilk gününden bu yana politika yapıcılar ve ekonomi yönetimi ile daha sık bir araya gelerek üyelerimizin güncel konularını çözüm odaklı bir yaklaşımla değerlendiriyoruz. Haziran ayından bu yana İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala başkanlığında İl Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirmiştik. Toplumumuzun tüm kesimlerine etki eden sosyal ve ekonomik gelişmeler karşısında ortak akıl ve istişare kültürü ile hareket etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

BTSO Başkanı Burkay, Türkiye'nin tüm dünya ile birlikte pandeminin oluşturduğu olağanüstü koşulların şekillendirdiği zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Domino etkisi gibi küresel ticaretin akışını bozan tüm bu gelişmelere karşın Türkiye ekonomisi, pandemi sonrasında hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. Yeniden şekillenen küresel tedarik zincirlerinde Türkiye'ye yönelik artan tedarik talebi büyümede belirleyici oldu. İhracatta ve sanayi üretiminde yüksek büyümelerin yanı sıra özel sektörün yeni kapasite ve modernizasyon yatırımları da hızlandı. Küresel ekonomide 2022 yılında toparlanmanın sürmesi, yakaladığımız bu ivmenin devam etmesi açısından son derece önemli." diye konuştu.

"Ülkene güven, kendine güven"

Küresel tedarik zincirindeki konjonktürün Türkiye'ye önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Burkay, şöyle konuştu: "Bu dönemde alınacak güven artırıcı tedbirlerle ülkemizin çok daha yüksek büyüme ve ihracat rakamlarına ulaşacağına inanıyoruz. 'Ülkene güven, kendine güven' ortak iradesiyle hareket etmeliyiz. Dünyada ülkelerden ziyade şehirler birbiriyle yarışıyor. Türkiye'nin üretim kabiliyetleri yüksek olan şehirleri var. Bu üretim kabiliyeti ve lojistik avantajlara sahip şehirleri farklı teşvik politikalarla destekleyerek büyüme yolculuğunu hızlandırabiliriz. Bursa olarak tüm şehirlerle işbirliği içinde çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden olan Bursa'nın bir yıl içerisinde ziyaret ettikleri 32. şehir olduğunu belirterek, "Bu sürede 38 bin kilometre yol kat ettik. Kentlerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımız ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geliyoruz. BTSO'ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa ekonomisine ilişkin verimli bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin en büyük avantajlarından birisi de Bursa gibi üreten ve girişimci ruhlu iş insanlarına sahip olmasıdır" dedi.

Türkiye'nin genç nüfusa ve çok iyi yetiştirilebilir insan kaynağına sahip olduğunu ifade eden Öztrak, "Ülkemiz dünyada 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa yaklaşık 30 trilyon dolarlık gayri safi hasılaya ekonomiye ulaşabilen ender ülkelerden biri. CHP olarak 'Yeni Kurumlar, Yeni Kurallar, Yeni Kadrolar' ile Türkiye'nin yeni bir büyüme hikayesi yazacağına inanıyoruz." diye konuştu. Öztrak ayrıca yaptığı sunumda Hukuk Devleti ve Demokrasi, Üreten Türkiye, Güçlü Sosyal Devlet ve Sürdürülebilirlik olmak üzere dört ana başlıkta parti olarak atacakları adımlar hakkında iş dünyasına bilgiler verdi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, oda olarak istişare anlayışıyla pandeminin başlangıcından bu yana çok ciddi bir çalışmalar sergilediklerini ifade ederek, "Bakanlıklar, TOBB, iş dünyası kuruluşları ve ilgili tüm paydaşlarla son derece yapıcı bir istişare içinde, çözümün bir parçası olabilmek adına gayret gösteriyoruz. Özellikle salgın sürecinde reel sektör ile politika yapıcılar arasında adeta bir köprü görevi üstlenerek kapsamlı toplantılar düzenliyoruz. Üyelerimizin sektörel konularını çözüm odaklı bir yaklaşımla değerlendiriyoruz" dedi. - BURSA

Öztrak: Ülkemizin en büyük avantajı bursa gibi şehirlere sahip olmasıdır
Öztrak: Ülkemizin en büyük avantajı bursa gibi şehirlere sahip olmasıdır
Öztrak: Ülkemizin en büyük avantajı bursa gibi şehirlere sahip olmasıdır

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Öztrak: 'Ülkemizin en büyük avantajı bursa gibi şehirlere sahip olmasıdır' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor 16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor
''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi 16:12 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Benim Hayatım'da bugün: Ali trafik kazası geçiriyor 14:57 Benim Hayatım'da bugün: Ali trafik kazası geçiriyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı 14:29 Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı 14:24 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım

Son Dakika Haberleri
16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor
16:15 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!
16:11 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi
15:45 Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha geliyor! Beşiktaş, yeni hoca transferini Premier Lig'den yapıyor
15:44 Hande Yener, 20'lik şarkıcılara taş çıkartıyor! King ve Queen buluşması!
15:34 Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu
15:29 Asgari ücret sosyal medyanın gündeminde: Eve hırsız girse direk tuvalet kağıtlarını çalar!
15:27 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı
15:16 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
15:15 Dolandırıcılardan pes dedirten hareket! Sağlık çalışanının kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldılar
Doğu Ekspresi'ne okkalı zam! Tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı Doğu Ekspresi'ne okkalı zam! Tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı         
16:18
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!         
16:16
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi         
15:10
Camide bale yapan Rus kadın, bu kez de bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı Camide bale yapan Rus kadın, bu kez de bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı         
14:55
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 16:26:37. #1.13#
SON DAKİKA: Öztrak: "Ülkemizin en büyük avantajı bursa gibi şehirlere sahip olmasıdır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement