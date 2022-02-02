17. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal hasılasıyla dünyanın en büyük 10. tarım ülkesi olan Türkiye'nin tarım ve hayvancılık yatırımları için bölgesinde en uygun ve avantajlı ülke olduğunu söyledi.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin alanında en büyük fuarı olarak kabul edilen AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı için Fuar İzmir'de açılış töreni düzenlendi.

Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al Subaie'nin de katıldığı törende konuşma yapan Bakan Pakdemirli, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan fuarın ülkenin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkardığına işaret etti.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkin karar alma mekanizmasıyla ülkenin tarım ve orman sektöründe bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olma konumunu perçinlediğini, bundan sonraki süreçte de aynı doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Avrupa kıtasından daha fazla biyolojik çeşitliliğe sahip olan Türkiye'nin zengin ürün yelpazesi ve bereketli topraklarıyla tarımsal yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Fındıkta, kirazda, incir ve kayısı üretiminde dünya lideriyiz. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinciyiz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da birinci sıraya yükseldik. Türkiye, 25 milyar dolarlık ihracat ve 48 milyar dolarlık tarımsal hasılasıyla dünyanın en büyük onuncu tarım ülkesi. Türkiye küresel tarım ekonomisinde güçlü bir aktör. Dünyanın en büyük üçüncü tohum bankası kapasitesine sahip Türkiye, tarım ürün çeşitliliğinde güçlü bir konumda. Sebze, meyve ve diğer emtiaları hem üreten hem de ihraç eden ülkemiz, pek çok üründe küresel tarım piyasasına etki edebilecek kapasitede. Dolayısıyla buradan tüm yerli ve yabancı yatırımcılara sesleniyorum, tarım ve hayvancılık yatırımları düşünüldüğünde bu bölgede en uygun ve avantajlı ülke Türkiye'dir."

Akıllı küpe ile verim artışı

Pakdemirli, son 20 yılda tarımda toplam 462 milyar lira destek ödemesi yaptıklarını, 2022 yılı için belirledikleri 25,8 milyar liralık tarımsal destekleme bütçesini 29 milyar lira olarak güncellediklerini hatırlattı.

Tarımsal destekleri son 3,5 yılda yüzde 125 artırdıklarını aktaran Pakdemirli, tarıma ve kırsala pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın en büyük ve güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip ülkesi olduğunu ifade ederek, geçen yıl başlattıkları elektronik hayvan takip sisteminin önemli getiriler sağladığına işaret etti.

Elektronik küpe ile aslında hayvanların kulağına minik bir cep telefonu takıldığına işaret eden Pakdemirli, proje sayesinde süt sığırcılığı işletmelerinde süt veriminde yüzde 25, buzağı veriminde yüzde 20 artış ve sağlık giderlerinde yüzde 15 azalış görüldüğünü aktardı.

Bakan Pakdemirli, "Eğer bu sistemi sadece damızlık dişi hayvanlarımıza takabilirsek ilave yem ve girdi kullanmadan yılda 1 milyon daha fazla buzağı, 2-3 milyon ton ilave süt elde edebiliriz. Yani her 100 Akıllı Küpe, ilave 20 hayvan demek. Elde edilen verim ve hayvan sayısı ile sağlık giderlerinin azalmasını dahil ettiğimizde bu teknolojinin yaygın kullanımı sonucunda ülke ekonomisine kısa vadede yıllık 5 milyar, orta vadede ise 10 milyar lira katkı sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Tarımsal hasılanın son 3 yılda yüzde 78 artışla 2020 yılında 337 milyar liraya ulaştığı ve cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını, tarımsal dış ticaret fazlasının ise yüzde 31 artışla 7,2 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Pakdemirli, " Uluslararası Ticaret Merkezi'nin 2020 yılında yayınladığı ülkeler bazında kendi kendine yeterlilik, Çin'de yüzde 46, Almanya'da yüzde 78, ABD'de yüzde 88 iken bu oran Türkiye'de yüzde 136 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler, ülkemizin, tarım ve gıda ürünlerinde kendi kendine yeterli olduğunu ve net ihracatçı konumda oluğunu tam olarak göstermektedir. Ancak, geleceği çok daha iyi planlamamız gerektiğini de biliyoruz." dedi.

"Yapılan iyi işleri akışlarız"

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin de tarımla alakalı bir şeyler yapma gayreti içinde olduğunu gördüğünü belirten Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gayretlerin belediye bütçelerinden yüksek paylarla yapılmasını arzu ediyorum. Yapılan iyi işleri alkışlarız. Bakanlık ve hükümet olarak bu işlere ciddi kaynak ayırıyoruz. Belediyelerin de ekstra kaynak ayırması, vatandaşın ayağına gitmesi bizi memnun eder. Ancak yapılan işlerin ayak izinin daha büyük olmasını arzu ediyoruz. Değerli başkanımdan da arzu ediyorum. Yapılan işlerde alkışlamayı bilir, başkanın yanında oluruz. Medyaya gösterdiğimiz kısmından daha büyük ayak izlerinin olmasını arzu ediyorum. Bir İzmirli olarak bunu arzu ediyorum."

Açılış töreninde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve fuarı organize eden Orion Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan da birer konuşma yaptı.

Açılışın ardından Bakan Pakdemirli, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al Subaie ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti.