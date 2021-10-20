Pakistan, yeni yatırımcılar için fırsat sunacak! 3. Pakistan Teknoloji Zirvesi, İstanbul'da yapılacak

3. Pakistan Teknoloji Zirvesi, ABD'deki Silikon Vadisi ve Norveç'in ardından Türkiye'de gerçekleştirilecek. 26 Ekim tarihinde Entiren Kurucusu Erdem Dereli'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak zirve kapsamında Pakistan'dan Türkiye'ye 250'ye yakın girişimci gelecek. Türkiye'den de yoğun katılımın olacağı zirvede her iki ülke vatandaşları karşılıklı olarak yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

Haberler.com stüdyosunda Şevval Balcı'nın sorularını yanıtlayan Entiren Kurucusu ve Pakistan Teknoloji Zirvesi ev sahibi Erdem Dereli ile Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakan Danışmanı Arzish Azam, zirve hakkında önemli bilgiler paylaştı. İkili, yatırımcılara da fırsatları değerlendirme çağrısında bulundu.

"DÜNYA ÇAPINDA İNANILMAZ PROJELERE BAŞLAYABİLİRİZ"

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek zirve hakkında değerlendirmede bulunan Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakan Danışmanı Arzish Azam, "Pakistan ve Amerika ortaklığında birçok şirket var. Bu şirketlerin birçoğunun İstanbul'da ofisi bulunuyor. Benzer şekilde Türk şirketlerinde Pakistan'da ofisleri var. Özellikle bilişim teknoloji şirketleri. İki ülkenin çok iyi yazılımcıları var. Şirketler arası iş birliği yapmak ve beraber çalışarak dünya çapında inanılmaz projelere başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

ZİRVEYE PAKİSTAN'DAN ÜST DÜZEY İSİMLER KATILACAK

Zirveye Pakistan'dan üst düzey isimlerin katılacağını belirten Azam, "Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Shibli Faraz, İl Bilişim Teknolojileri Bakanları Atif Khan, Punjab Raja Yaaser, JS Bankası Şefi Nouman Azhar, Pakistan'ın önde gelen bulut depolama şirketi Rapid Computer liderleri, Swyft Lojistik şirketi liderleri, yüzlerce büyük bilişim şirketleri ve çalışanları buraya gelip aynı alanda etkileşimlerde bulunup iş birlikleri yapacaklar." dedi.

"İSTANBUL'DAKİ ZİRVE DAHA BÜYÜK OLACAK"

Antiren Kurucusu ve Pakistan Teknoloji Zirvesi ev sahibi Erdem Dereli ise, "İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seven bir Pakistan halkı var. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini Pakistan girişimcilik ekosistemini tanıştırmak için böyle bir girişimde bulunduk. İstanbul'daki zirve Silikon Vadisi ve Norveç'tekinden daha büyük olacak. Pakistan'dan üst düzey yetkililer ve yöneticilerde katılacak. Türkiye'den de ciddi katılım bekliyoruz. Pakistanlı girişimcileri, Türk girişimcilerle tanıştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.