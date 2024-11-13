Palamut Sezonu Sonrasında Hamsi Umudu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Palamut Sezonu Sonrasında Hamsi Umudu

Palamut Sezonu Sonrasında Hamsi Umudu

Trabzon'da bol palamut sezonu geride kalırken, hamsinin kilosu 125 TL'den tezgahları süslüyor.

13.11.2024 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu ile son yılların en bereketli palamut sezonu yaşanırken, tezgahlarda palamudun yerini yavaş yavaş hamsi almaya başladı.

Balıkçılar, son yılların en uzun soluklu ve bol palamut avcılığını yaşadıklarını belirtirken, hamside de umutlarının aynı olduğunu dile getirdi. Trabzon Balık Hali'nde bugünlerde tezgahları süsleyen hamsinin kilosu 125 TL'den satışa sunulurken, diğer balık çeşitlerinde belirgin bir azalmanın yaşandığı ifade edildi. Balıkçı esnafı Mehmetcan Örseloğlu, palamudun yerini yavaş yavaş hamsiye bıraktığını ifade ederek, "Palamut avcılığında son yılların en bereketli sezonunu geçiriyoruz. Palamut yerini yavaş yavaş hamsiye doğru bırakıyor. İnşallah bu sezon hamsi de bol olacak, umudumuz o yönde. Vatandaşın hamsi özlemi var. İnşallah hamside de güzel bir sezon yaşarız. Palamut sezon başından beri hala avcılığı devam ediyor, belki de son 30 yılın en bol, bereketli sezonu yaşanıyor. Palamut bu sezon hiç ara vermeden avcılığı oldu" dedi.

Balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış ise, bu sıralar hamsinin daha çok geldiğini kaydederek, "Palamudun nöbetini hamsi devraldı. Hamsi sezon sonuna kadar devam edecek gibi gözüküyor. Hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitleri de geliyor ama genelde hamsi daha çok geliyor. Hamsi 125 TL, istavrit 75 TL, mezgit 100-125 TL. Palamut avcılığında bu sezon son yılların en uzun sezonlarından biri yaşandı. Hamsi de bundan sonra aynı şekilde gözüküyor. Umudumuz hamsinin devamı" diye konuştu.

Balıkçı Gökmen Aydın, "Palamut yavaş yavaş azalmaya başladı. Şu an hamsi fena değil, kilosu 125-150 TL arasında. İnşallah bundan sonra bol olur, vatandaş yer. Yerli hamsi yavaş yavaş çıkmaya başladı, dolayısıyla şu an fazla talep yok. Mezgit 150 TL, istavrit 75-100 TL, palamut 150 TL. Palamut son yılların en uzun ve en bereketli sezonu diyebiliriz. 10 gün daha avcılığı sürer diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

trabzon, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palamut Sezonu Sonrasında Hamsi Umudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
11:03 Aile içi yasak aşk skandalı ’’Cinsel birliktelik’’ çıkışı Esra Erol küplere bindi Aile içi yasak aşk skandalı! ''Cinsel birliktelik'' çıkışı Esra Erol küplere bindi
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
16:35 Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi
16:32 Galatasaray’dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
16:07 Serdar Ortaç’tan hayranlarını korkutan ’’İntihar’’ çıkışı Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı
16:04 Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihi belli oldu Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
15:54 Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 12:20:49. #1.13#
SON DAKİKA: Palamut Sezonu Sonrasında Hamsi Umudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.