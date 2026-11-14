Palamut tezgahlarda bollaştı, esnaf diğer balıklarda fiyat artışına dikkat çekti - Son Dakika
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Palamut tezgahlarda bollaştı, esnaf diğer balıklarda fiyat artışına dikkat çekti

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Palamut tezgahlarda bollaştı, esnaf diğer balıklarda fiyat artışına dikkat çekti
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Palamut tezgahlarda bollaştı, esnaf diğer balıklarda fiyat artışına dikkat çekti
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Kestane karası sonrası avında durgunluk yaşanan palamut tezgahlarda bollaştı, esnaf bolluğun sezon başından bile fazla olduğunu söyledi. Esnaf, bolluğun tüketiciyi sevindirdiğini ancak diğer balıklarda azalmaya ve fiyat artışına yol açabileceğini belirterek kış için stok önerdi.

Bir süre önce avında azalma yaşanan palamut, yeniden tezgahlarda bolluğuyla dikkat çekmeye başladı. Balıkçı esnafı, palamudun sezon başından bile daha fazla olduğunu belirterek, yaşanan bolluğun tüketicinin yüzünü güldürdüğünü ancak diğer balık türlerinin azalmasına ve fiyatlarının yükselmesine neden olabileceğini söyledi.

Kestane karasının ardından bir süre avında düşüş yaşanan palamut, yeniden bol miktarda avlanmaya başladı. Sezonun bu döneminde beklenmedik şekilde artan palamut bolluğu, balık tezgahlarına da yansıdı. Balıkçı esnafı, bu yıl palamudun adeta ezber bozduğunu belirterek vatandaşlara bol bol palamut tüketmeleri ve kış için stok yapmaları tavsiyesinde bulundu.

"Palamut geri döndü, deniz adeta balık kaynıyor"

Palamut avında yaşanan son durumu değerlendiren balıkçı esnafı, kestane karasının ardından yaşanan durgunluğun sona erdiğini belirterek şunları söyledi: "Palamut geri döndü. Kestane karasından sonra bir ara boşluk yaşandı. Sonrasında, balıkçılık işini bilenler tarafından 'ters balık' dediğimiz palamudun Boğaz'dan çıkamadığı söylendi. Sebebi nedir, bilemiyorum ama maalesef palamut geri döndü ve ilk başlangıçtan bile çok daha fazla diyebiliriz. Deniz adeta balık kaynıyor. Palamut bolluğu yaşıyoruz."

"Tüketiciye olumlu yansıyor ancak balıkçılar açısından olumsuzlukları var"

Palamut bolluğunun tüketiciler açısından sevindirici olduğunu ancak balıkçılık sektöründe bazı olumsuzluklara yol açtığını ifade eden balıkçı esnafı, şöyle devam etti: "Bu konu tabii ki tüketiciye olumlu bir şekilde yansıyor. Fakat gerek denizde balıkçılık ve avcılıkla geçinenler gerekse bizim gibi perakende satıcılar açısından bazı konularda eksi yazıyor. Palamudun bu şekilde bol olması diğer çeşitlere de olumsuz yönde zarar veriyor. Balık sonuçta büyük balık, küçük balığı her türlü yiyor. Bu palamut denizde bu kadar bolken mutlaka bir şeyler tüketiyor. Bu ne demek oluyor? Diğer balıkların bu sene az olmasına sebep oluyor. Bu da biraz halka pahalı yansıyacağının işareti bir yerde. Dip balıkları olsun, orta su balıkları olsun, istavrittir, çinekoptur. Bu tür balıkları bu sene tezgahlarda biraz daha yüksek fiyatlarla görebiliriz. Palamudun bu şekilde bol olması bunu gösteriyor. Palamut ne zaman biter sorusunun cevabı aslında şöyle: Palamut gerçek anlamda ezber bozdu diyebilirim. Bu zamanda palamudun bu şekilde bol olması daha önce görülmemiş bir şey. O yüzden bu konu hakkında kimsenin bir tahmin yürütebileceğini düşünmüyorum açıkçası."

"Vatandaş bol bol alsın, dolaplarını doldursun"

Palamut bolluğunun tüketiciler açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan esnaf, kış ayları öncesinde vatandaşlara stok yapmaları çağrısında bulunarak, "Tüketici açısından tabii ki iyi. Bol bol alsınlar, stok yapsınlar. Bu sene kışın çetin geçeceği söyleniyor. İmkanları elverdiğince dolaplarını doldursunlar" dedi.

Kaynak: İHA
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