Palandöken: "Esnafımızın sigortalılık oranı arttırılmalı" - Son Dakika
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Palandöken: "Esnafımızın sigortalılık oranı arttırılmalı"

11.03.2022 10:53
Palandöken: "Esnafımızın sigortalılık oranı arttırılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Riskler karşısında esnafımızın güçlü şekilde hayatlarını sürdürmesi, ekonomik faaliyetleri sekteye uğramadan devam etmesi için sigortalı olmanın ayrıcalıklarının ve öneminin anlatıldığı bu eğitimlere katılım...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Riskler karşısında esnafımızın güçlü şekilde hayatlarını sürdürmesi, ekonomik faaliyetleri sekteye uğramadan devam etmesi için sigortalı olmanın ayrıcalıklarının ve öneminin anlatıldığı bu eğitimlere katılım çok önemli" dedi.

Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği (TSB), TSEV ana sponsorluğunda DMW tarafından organize edilen 'Sigorta ve Risk Yönetim Bilincinin Geliştirilmesi' eğitimlerinin esnaf ve sanatkarlar için çok önemli olduğunu anlatan Genel Başkan Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımızın pandemi döneminde yaşadığı zorluklar sigorta ve risk bilincinin geliştirilmesi gerektiği önemi bir kez daha gösterdi. Son 3 yıldır yaşanan pandemi ve doğal afetler ile ciddiyetinin daha fazla arttığı sigortalı olma bilinci, maddi ve manevi anlamda zorlanan 2,5 milyona yakın esnafımızın olduğu ülkemizde ihmale getirilmemesi gereken bir durumdur. Eğer pandemi döneminde esnafımız bu tür şartlara bağlı olarak sigorta bilincinde olsaydı pandemi döneminde fazla sıkıntı yaşamazdı. Bugün esnafımızın yaşadığı bu ekonomik sıkıntılar daha hafif atlatılıp, borçların yeniden yapılandırılması için sürekli başvurulmazdı. Esnaf ve Sanatkarlarımız için öneminin anlatıldığı ferdi kaza sigortaları, nakliyat sigortaları ve esnafımıza özel diğer ürünlerin bulunduğu bu eğitimlere katılım sağlamak esnafımızın faydasına olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Esnafımızın sigortalılık oranı arttırılmalı"

Esnafın sigortalılık oranı zorunlu sigortalar haricinde oldukça düşük oranda olduğunu belirten Palandöken, "İşyeri sigortaları, konut sigortaları, DASK ve ferdi kaza sigortalarını yaptırmamak bize maddi anlamda katkı sağlamaz aksi takdirde olabilecek bir tehlike durumunda üstesinden gelemeyeceğimiz yükün altına da sokabilir. Zorunlu olmayan sigortalara da esnafımızın oldukça ihtiyacı var. Bu ürünlerinde öne çıkması ve esnafa özel fiyatlar ile satılması yönünde temennilerimiz var. Sigorta şirketlerine de bu konu hakkında çağrıda bulunuyoruz" cümlelerine yer verdi. - ANKARA

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Bendevi Palandöken, Sigorta, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Esnafımızın sigortalılık oranı arttırılmalı' - Son Dakika


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