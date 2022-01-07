Üye Girişi
Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi bir yaşında - Son Dakika

Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi bir yaşında

07.01.2022 15:01
Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi bir yaşında

Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak kuruluşunun birinci yılı kutlandı.

Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak kuruluşunun birinci yılı kutlandı.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş, Ticaret İl Müdürü Fatma Demir, Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Işılay Çakır ve kooperatif çalışanları katıldı.

Kooperatif Başkanı Çakır, burada yaptığı konuşmada, 1 yıl gibi bir sürede 2 atölye ve 50 çalışan ile kadın iş gücüne destek sağladıklarını ifade etti.

Çakır kadınların meslek edinmesi konusunda çeşitli eğitimler gerçekleştirdiklerini belirterek, "1 yıl önce kurulan bir kooperatif olarak önemli çalışmalara imza attık. Kadınlarımız, ürettikleri ürünlerle hem ev ekonomisine katkı sağlıyor, hem de meslek edinme fırsatı buluyorlar. Kooperatif olarak önümüzdeki süreçte farklı ve özgün projelere imza atacağız' 1. yıl kutlamamızda bizi yalnız bırakmayan Erzurum Ticaret İl Müdürümüz Fatma Demir, ŞÖNİM Müdürümüz Şükran Göktaş, Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli ve Canan Şimşek'e teşekkür ederim' 'dedi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında kadın kooperatiflerine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, 1. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi yöneticilerine üretim hayatında başarılar diledi.

Ticaret İl Müdürü Fatma Demir ise kadın kooperatiflerine özellikle mevzuat konusunda danışmanlık verdiklerini belirterek, kadın kooperatif sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti. - ERZURUM

Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi bir yaşında
Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi bir yaşında
Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi bir yaşında

YORUMLAR
500

Fatma Demir, Kooperatif, Ticaret, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi bir yaşında - Son Dakika Ekonomi


Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Son dakika: Memur ve emeklilere ek zam görüşmeleri başladı Son dakika: Memur ve emeklilere ek zam görüşmeleri başladı         
15:00
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı         
14:24
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman YHT hattını yarın açıyor Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman YHT hattını yarın açıyor         
12:30
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58

Son Dakika Haberleri
14:48 Saadet Partisi: Artış yüzde 70'in aşağısına düşmemektedir
14:36 Dünyanın en ilginç yatak odası kazaları! Okuyunca çok güleceksiniz!
14:30 Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu...
14:24 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı
14:22 Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu
14:13 "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam
14:03 Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar
13:49 Havalimanında darbedilen Barbaros Şansal'ın davasında karar çıktı
13:49 Kırımlı gazeteci, muhteşem Türkçesi ile Kazakistan'da olan biteni anlattı: Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına?
13:47 4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 15:08:53. #1.11#
SON DAKİKA: Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi bir yaşında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement