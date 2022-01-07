Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi bir yaşında

Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak kuruluşunun birinci yılı kutlandı.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş, Ticaret İl Müdürü Fatma Demir, Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Işılay Çakır ve kooperatif çalışanları katıldı.

Kooperatif Başkanı Çakır, burada yaptığı konuşmada, 1 yıl gibi bir sürede 2 atölye ve 50 çalışan ile kadın iş gücüne destek sağladıklarını ifade etti.

Çakır kadınların meslek edinmesi konusunda çeşitli eğitimler gerçekleştirdiklerini belirterek, "1 yıl önce kurulan bir kooperatif olarak önemli çalışmalara imza attık. Kadınlarımız, ürettikleri ürünlerle hem ev ekonomisine katkı sağlıyor, hem de meslek edinme fırsatı buluyorlar. Kooperatif olarak önümüzdeki süreçte farklı ve özgün projelere imza atacağız' 1. yıl kutlamamızda bizi yalnız bırakmayan Erzurum Ticaret İl Müdürümüz Fatma Demir, ŞÖNİM Müdürümüz Şükran Göktaş, Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli ve Canan Şimşek'e teşekkür ederim' 'dedi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında kadın kooperatiflerine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, 1. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi yöneticilerine üretim hayatında başarılar diledi.

Ticaret İl Müdürü Fatma Demir ise kadın kooperatiflerine özellikle mevzuat konusunda danışmanlık verdiklerini belirterek, kadın kooperatif sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti. - ERZURUM