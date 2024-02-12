Pamukkale Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü Hayvanları Ücretsiz Aşılamaya Devam Ediyor

Pamukkale Belediyesi ile Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile 2023 yılında Pamukkale'de 60 bin hayvan 85 bin doz civarında ücretsiz aşılanmıştı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2024 yılında da ilçede bulunan hayvanların ücretsiz aşılanması konusunda desteklerini sürdürmek adına gerekli protokolü imzaladıklarını bildirdi.
Turizmden, spora, kültürden, sağlığa, tarımdan, hayvancılığa her alanda Pamukkale ilçesinin marka değerini yükseltmeyi başaran Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2023 yılında hayvancılık sektörüne verdiği desteğin 2024 yılında da devam ettirilmesi adına Pamukkale Belediyesi ile Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasındaki işbirliği protokolünü imzaladıklarını bildirdi. 2023 yılının Şubat ayının başında, Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü protokol imzalayan Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde bulunan 40 bin küçükbaş ve 20 bin de büyükbaş olmak üzere toplam 60 bin hayvanın aşılanmasına destek olmuştu. Bu proje kapsamında Pamukkale Belediyesi'nin desteği ile 60 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, ilkbahar ve sonbahar döneminde şap aşılamaları ile Brusela aşılamaları olmak üzere 85 bin doz civarındaki aşılaması ücretsiz yapılmıştı.
2024 Yılında da Pamukkale'de 60 bin hayvan ücretsiz aşılanacak
Pamukkale Belediyesi ve Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında hayvan hastalık ve zararları ile mücadele programı kapsamında ücretsiz aşı temini ve uygulanması protokolü imzalandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alpay Arabacı'nın imzaladığı protokol kapsamında, Pamukkale ilçe sınırları içindeki 60 bin hayvan ücretsiz olarak aşılanacak. "Hem ilçemizde ki hayvan varlığının sağlıklı bir şekilde devamını sağlamış olalım. Hem de hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın maddi olan bir külfeti belediye olarak biz üstlenmiş olalım" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2023 yılında başlattıkları işbirliğini 2024 yılında da sürdüreceklerini belirtti. Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale Belediyesi olarak durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle, Bakanlığımızın da destekleriyle, bir protokole imza atmıştık. Bu protokolle ilçemizde bulunan hem büyükbaş hem de küçükbaş olmak üzere 60 bin hayvanın çeşitli hastalıklardan korunması adına bir aşılama protokolü gerçekleştirdik ve bu 60 bin hayvanımıza 85 bin doz civarında aşı uygulaması yaptık. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız bu desteğimizden çok mutlu olmuştu. Bu mutluluğu görünce bizde bu süreci devam ettirmek istedik. Yine ilçemizde ki hayvan varlığının sağlıklı bir şekilde devamını sağlamış olalım. Hem de hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın maddi olan bir külfeti belediye olarak biz üstlenmiş olalım. Bu protokolümüzü bu sene yeniliyoruz. Aynı uygulamamızı bu yıl içerisinde de devam ettirmiş olacağız. Yine 60 bin hayvanımıza 85 bin civarında aşı uygulaması gerçekleştireceğiz. Hem hayvanlarımızı hastalıklardan korumuş olacağız hem de hayvancılıkla uğraşan vatandaşımıza destek olmuş olacağız. Tabi Pamukkale Belediyesi olarak hayvancılık alanında yaptığımız destekler sadece aşılama konusunda değil. Bunun yanında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yem, tohum, saman desteği, arazi yollarının açılması, çeşitli kapalı pazar yerleri, besihanelerimizi ilaçlama, hayvan sahiplerine tıbbi danışmanlık hizmeti gibi birçok önemli konuda desteklerimiz sürdürdük. Ben buradan tarım il ve ilçe müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Hayvancılıkla ve tarımla uğraşan vatandaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.
Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alpay Arabacı'da, Pamukkale Belediyesinin hayvancılıkla alanında yaptığı çalışmalardan ve desteklerden dolayı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür etti. - DENİZLİ
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