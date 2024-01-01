 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pamukkale'de Turist Sayısı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pamukkale'de Turist Sayısı Artıyor

Denizli'deki Pamukkale, Türkiye'nin en popüler turistik merkezlerinden biri olarak turizmcilerin umutlarını artırıyor. 2023 yılında 2 milyon 200 bin 171 turistin ziyaret ettiği Pamukkale, bir önceki yıla göre 209 bin 385 artış gösterdi. Turizm sektörü temsilcileri, yeni projeler ve gece müzeciliği gibi etkinliklerle turist sayısının daha da artacağını düşünüyor. Özellikle Çinli turistlerin ilgisinin artmasıyla 2024 yılında Pamukkale'ye 500 bin Çinli turistin gelmesi bekleniyor.

Pamukkale\'de Turist Sayısı Artıyor
01.01.2024 - 11:18,
Abone Ol

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de turizmciler, iyi bir yıl geçireceklerine inanıyor.

Dünyaca ünlü ören yerine gelen turist sayısı, 2023 yılında, 2 milyon 200 bin 171 olarak kayıtlara geçti.

Turist sayısı, bir önceki yıla göre 209 bin 385 artarken 2 milyon 580 bin 245 ziyaretçiyle rekor kırılan 2019 yılının gerisinde kaldı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Pamukkale'nin Türkiye'de müze ve ören yerleri arasında ziyaretçi çeken yerlerin başında geldiğini vurguladı.

Bir önceki yılın rakamlarının üzerine çıkmalarının sevindirici olduğunu belirten Şen, 2023'e girerken 2 milyon 500 bin turist hedefi koyduklarını hatırlatarak, "Bunun gerçekleşmemesinde yılın başında yaşadığımız deprem felaketi etkili oldu ama gelecek yıl için umutlarımız çok daha fazla." dedi.

Hastane, gece müzeciliği ve projeler turist sayısını artıracak

Hizmete giren Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin Pamukkale'deki ziyaretçi sayısını artıracak önemli etkenlerden biri olacağını ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"Bunun yanında Efes'le beraber Hierapolis Antik Kenti'nde de gece müzeciliği başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı'mızın çok önem verdiği bir konu. Özellikle biz yaz aylarında çok sıcak havalarda gelen misafirlerimizi sıcakta çok fazla nitelikli dolaştıramıyoruz ama gece müzeciliğin başlamasıyla beraber bu etki de devreye girecek. Bu da ciddi anlamda ziyaretçi sayısını artıracak."

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazılar için yaklaşık 1 milyar liralık bütçe ayırdığını hatırlatan Şen, bu kaynakla hem kazı çalışmalarının hem de bazı projelerin hayata geçeceğini, bunun da ziyaretçi sayılarını artıracağını aktardı.

"Hedef 3 milyon ziyaretçi"

Bu yılın, "Pamukkale yılı" olmasını beklediklerini aktaran Şen, "Bizim asıl hedefimiz 3 milyon ziyaretçiye ulaşmak. Zaten 2019 yılında biz 2 milyon 500 bin ziyaretçi sayısını aşmıştık. Öncelikle 2019'u aşacağız. Bundan sonra da 3 milyonun hedefine hızlı bir şekilde ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Pamukkale'ye 500 bin Çinli turist bekleniyor

Pamukkale'ye özellikle Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkelerinden ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini vurgulayan Şen, şöyle konuştu:

"Çinli misafirlerimiz 2023 yılında Pamukkale'yi ziyaret edemediler. Onda da Çin hava sahası kapalıydı, yurt dışına çıkışlar yasaktı ama 2024'te açılıyor. Türk Hava Yolları da uzun menzilde uçabilecek büyük uçaklar aldı. Onlar da devreye girecek. Onların devreye girmesiyle özellikle Çin'in birkaç noktasına değil daha fazla noktasına da uçulmasıyla Çinli misafirlerimizi de yoğun şekilde Pamukkale'ye ilgi gösterecek. 2019 yılında 450 bin civarında Çinli misafir ülkemizi ziyaret etmişti. 2024 yılında da 600 bin civarında Çinli misafirin ülkemize gelmesi bunun en az 500 binin de Pamukkale'yi ziyaret etmesini biz bekliyoruz. 2024 yılı eğer farklı etkiler olmazsa hem Türk hem Pamukkale turizmi için en parlak yıl olacak diyebiliriz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Pamukkale, Denizli, turist, Hastane, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pamukkale'de Turist Sayısı Artıyor - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 12:00:37. #1.11#
SON DAKİKA: Pamukkale'de Turist Sayısı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement