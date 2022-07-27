"Motokuryelerin aylık kazançları 20 bin lirayı bulabiliyor" - Son Dakika
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"Motokuryelerin aylık kazançları 20 bin lirayı bulabiliyor"

27.07.2022 16:03
"Motokuryelerin aylık kazançları 20 bin lirayı bulabiliyor"

Pandemiyle birlikte artan e-ticaret ve online alışveriş, motokurye ihtiyacını artırdı.

Pandemiyle birlikte artan e-ticaret ve online alışveriş, motokurye ihtiyacını artırdı. Motokuryelerin aylık kazançları da merak edilen konuların başında geliyor. Hızlı teslimat sektörü firmalarından Vigo'nun kurucu ortağı Burç Öztüfekçi, motokurye maaşlarının markadan markaya değişiklik gösterdiğini belirterek, "Farklı etkenlere göre belirlenen kazanç miktarı, aylık ortalama 15 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor" dedi.

Hızlı teslimat sektörünün pandemi ile büyümesiyle motokurye ihtiyacı arttı. Sektörde yer alan kurumsal firmaların artışı ise kuryelerin aylık kazancı ile ilgili olarak yeni bir rekabet ortamının oluşmasına sebep oldu. Motokurye olmak isteyenler artık hangi marka ile iş yapmak istedikleri yönündeki kararı aylık kazanç kıyaslaması sonucunda veriyor. Türkiye'de son dönemde en çok iş ve işçi aranan sektörlerden biri haline gelen hızlı teslimat sektöründe motokuryelerin aylık kazançları merak edilen konuların başında geliyor. Hızlı teslimat sektörü firmalarından Vigo'nun kurucu ortağı Burç Öztüfekçi, motokurye maaşlarının markadan markaya değişiklik gösterdiğini belirterek, farklı etkenlere göre belirlenen kazanç miktarının aylık ortalama 15 bin ile 20 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Ağustos zamları belli oldu

Öztüfekçi, "Çalışma süresi, dağıtılan paket sayısı ve gidilen kilometreye göre farklılık gösteren aylık ücretlendirmenin ardından kuryelerin yakıt başta olmak üzere Bağ-Kur primi ve diğer ödemelerin ardından cebinde kalan miktar netleşiyor. Son bir yılda yakıt fiyatındaki değişim ve enflasyondaki artışın ardından markaların birçoğu Ağustos ayında ücretlerinde artışa gitti" dedi.

Hızlı teslimat sektörünün büyümesinde en büyük pay sahibinin kuryeler olduğunu dile getiren Öztüfekçi; "Sektör hızlı bir büyüme gösterse de maliyetlerdeki artış gelirleri otomatik olarak etkiliyor. Biz de şirket olarak bizimle çalışan kuryelerimizin gelirlerini artan enflasyon ve maliyetler karşısında ezdirmemek adına fiyatlarımızda güncelleme yaptık. Bazı şehirlerimizde saatlik ücret artışı yaparken bazı şehirlerimizde paket başı ücretlendirmede yüzde 50'ye varan bir artış gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Aylık kazanç 20 bin TL'yi buluyor"

Öztüfekçi sözlerine şu şekilde devam etti: "Şirket olarak, tüm bölgelerde fiyatlarımızı güncelledik. İstanbul, İzmir ve Ankara'da paket başı ücreti yüzde 50 arttırırken diğer bölgelerde de bu orana yakın bir fiyat artışına gittik. Piyasayı incelediğimizde sektördeki diğer firmalardan daha iyi bir artış gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Şirketimizdeki yeni güncellemeyle birlikte büyükşehirlerde kuryelerin aylık kazançları paket sayısına göre 17-20 bin TL bandına ulaşıyor."

"Kurye olmak isteyenlere kiralık motor imkanı"

Kurye olmak isteyenleri istihdam etme konusunda her zaman istekli olduklarını söyleyen Öztüfekçi, şirketin, maddi imkanı olmadığı için motor alamayan ama kurye olmak isteyenlere kiralık motor hizmeti vermeye başladıklarını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

alışveriş, Vigo, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Motokuryelerin aylık kazançları 20 bin lirayı bulabiliyor' - Son Dakika

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