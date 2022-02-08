Panelsan üretim kapasitesini yüzde 50 artırmayı hedefliyor

Çatı ve cephe sandviç panel sistemleri ile yalıtım malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren ve kısa süre içinde halka arzı gerçekleştirilecek olan Panelsan, halka arz sürecinden sonra üretim kapasitesini yüzde 50 artırmayı hedefliyor.

Panelsan Genel Müdürü Kaan Maşlak, AA muhabirine, endüstriyel yapı sektöründe faaliyet gösteren şirketin, geniş açıklıklı binaların çatı ve cephe kaplama malzemeleri ile ısı yalıtım levhası ürettiğini söyledi.

Üretim tesislerinin kapalı alanının 22 bin, açık alanının 56 bin metrekare civarında olduğuna işaret eden Maşlak, kuruldukları günden bu yana üretim alanlarını genişlettiklerini dile getirdi.

Maşlak, ihracat konusuna da değinerek, "2022 içinde aldığımız yeni siparişlerimiz var. 3 kıtada 25'in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.

Standart sertifikaların yanında FM Global sertifikasının da şirket açısından önemine dikkati çeken Maşlak, "Bu, ABD menşeli bir kuruluş tarafından verilir ve alması meşakkatli bir sertifikadır. Bu sertifikaya sahip olan firmaların ürünleri özel projelerde kullanılabilir ve bu projelerin sahipleri de sigorta firmalarının özel iskontolu prim alırlar. Yani yüklenici hem kaliteli bir ürün almış olur aynı zamanda da bundan sonraki maliyetlerini düşüren bir ürün almış olur." diye konuştu.

Maşlak, ISO 50001 enerji verimliliği sertifikası için de başvuru sürecinde olduklarını bildirdi.

"Sandviç panel pazarının 2,75 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor"

Türkiye sandviç panel pazar büyüklüğünün 2019'da 29 milyon, 2020'de 33 milyon metrekare olduğunu, 2021'de de 36-37 milyon metrekare düzeyinde olmasını beklediklerini belirten Maşlak, "Globalde baktığımızda da sandviç panel pazarının 2027'de 2,75 milyar dolarlık büyüklüğe gelmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Maşlak, 2022'den beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Yeni açıklanan sanayici ve ihracatçıya verilecek teşvikler, KGF kredileri bu noktada bence yeni yatırımların önünü açacaktır. Sandviç panel, alternatifi olmayan bir ürün olduğu için de bu pazar payından Panelsan da ciddi yararlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Panelsan 2020'de net karını 5 kat artırdı

Panelsan'ın 2019-2020 yılında net karını 5 kat artırdığını belirten Maşlak, şunları kaydetti:

"2020-2021 yıllarında 9. aylar itibarıyla 11 kat net karda bir artış söz konusu. Bundan sonra daha stabil bir büyümeyle karlılığımızı artırmayı hedeflemekteyiz. 2021 9. ay verilerine göre yaklaşık 390 milyon liralık bir satış hasılatımız var. Yıl sonunu daha iyi bir değerle kapattık diyebiliriz. 2022 için de hedeflerimiz daha büyük. Halka arzdan beklentimiz, bilinirliğimizi artırmak. Dijital ve kurumsal yapımızın daha güçlü ve daha disiplinli bir seviyeye ulaşması. Sektörümüze paydaşlarımıza destek veren bir yapının oluşturulması. Aynı zamanda da güçlü işletme sermayesi yapısıyla sektöründe daha rahat hareket eden, yatırımlarını daha iyi yönlendiren, maliyetlerini kontrol eden ve karlılığını artıran bir yapıya ulaşmak, halka arzdaki ana amacımızdır. Halka arzdan sonra Ankara'da mevcut tesislerimizin yanında yeni bir sandviç panel hattı kurmak istiyoruz. Çünkü 2-3 yıldır kapasite kullanım oranımız yüzde 80'nin üzerinde, bu yüzden Panelsan'ın bu yatırıma ihtiyacı var. Planlanan yatırım hattıyla kapasitemiz yüzde 50 büyüyecektir."

Panelsan Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Maşlak da dedeleri Mustafa Maşlak'ın 1942'de Ankara'da inşaat yapı malzemesi ticareti yapmasıyla sektöre girdiklerini bildirdi.

Maşlak, iki kuşaktır sektörde olduklarını, Panelsan'ın da 2004'te kurulduğunu anlattı.

Öte yandan, halka arz için talep toplama tarihleri 9-10-11 Şubat olarak belirlendi.