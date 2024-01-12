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PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Çalışan Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Çalışan Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Konya Şeker Kampüsü'nde düzenlenen programla basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Erkoyuncu, basının tarafsız ve ilkeli duruşunu vurgulayarak, tüm gazetecilerin gününü kutladığını belirtti. Ayrıca, Kangal Termik Santrali'nin borcunun yapılandırıldığını ve ödemelerin Mart ayı itibarıyla başlayacağını açıkladı. Şubat ayında ise çiftçilere pancar paralarının ödeneceğini söyledi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Çalışan Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu
12.01.2024 - 15:33,  Güncelleme: 15:53
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PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Konya Şeker Kampüsü'nde düzenlenen programla basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Erkoyuncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle yazılı ve görsel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Erkoyuncu, Konya Şeker Kampüsü'nde düzenlenen programda üç ayların başlangıcının ve Regaip Kandili'nin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Erkoyuncu, basının her zaman tarafsız ve ilkeli bir duruşunun olması gerektiğine dikkati çekerek, kamu menfaatini gözeten, toplumun hassasiyetlerine duyarlı, objektif ve ilkeli duruşa sahip tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirtti.

"Kangal Termik Santrali kendi borcunu öder"

Erkoyuncu, Konya'da görev yapan yazılı ve görsel basın temsilcilerinin tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla toplumun sesi olma misyonunu üstlendiğine vurgu yaptı.

Erkoyuncu, "Basın, milletin müşterek sesidir. Şehrimizde faaliyet gösteren yazılı ve görsel medya kuruluşları kamu yararını ön planda tutarak, toplumun gözü kulağı ve sesi konumundadır. Bu bağlamda şehrimizde özverili ve bilinçli bir şekilde görevlerini yapan tüm basın mensuplarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda son bir yılı değerlendiren Erkoyuncu, Kangal Termik Santrali'nin borcunun yapılandırıldığını aktararak, santralin ilk taksitinin ödendiğini ve Konya Şeker'in ikinci taksitinin ise 31 Mart itibarıyla ödeneceğini kaydetti.

Başkan Erkoyuncu, Kangal Termik Santrali'nin 750 milyon dolar borcu olduğu bilgisini paylaşarak, "Biz bu borcu 1 kuruş bile artırmadık. Yani enerjiden buraya 1 kuruş para transferi olmadı. Kangal Termik Santralimizde şu an bir problem yok. Santralimiz çok rahat kendi imkanlarıyla kendi borcunu öder. Enerji maliyetleri bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de çok yükseldi. Bizim de bu anlamda Soma Termik Santralimizle ilgili Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüyle olan görüşmelerimiz devam ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.

"Ödemeler şubatta yapılacak"

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, şubatta pancar paralarının ödeneceğine vurgu yaparak, " Çiftçilerimizden bu yıl rekor pancar aldık. Piyasa şartlarında olumsuzluklar yaşanıyor muhakkak ama bizler de üzerimize düşen neyse yaparız. Şubat ayında pancar paralarını ödeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Çalışan Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika


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