PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu gıdada suyun önemini vurguladı Açıklaması - Son Dakika

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, suyun verimli kullanımı ile korunmasını gıdada olmazsa olmaz unsur olarak gördüklerini ifade etti.

???????Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) tarafından Ankara'da "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi" düzenlendi.

Zirveye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da katıldı.

Erkoyuncu, konuşmasında, gıdanın geleceğini tarımın ve üretimin geleceğinden, tarımın geleceğini de suyun kullanımı ve tedariki ile tarladan, topraktan, bu alanlarda teknolojiden faydalanmaktan, çiftçilerden ve üreticiden ayrı düşünmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile gıda arzındaki sıkıntılardan etkilendiğine dikkati çeken Erkoyuncu, Türkiye'nin üretmek, üreticisine sahip çıkmak, planlı ve sözleşmeli tarımı uygulayacak altyapıları, yasal düzenlemeleri bir an önce yapmak zorunda olduğuna işaret etti.

Erkoyuncu, suyun verimli kullanımı ile korunmasının kendileri için gıdada olmazsa olmaz unsur olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Gıdanın geleceği konusunda bu husus birinci sıradadır, bütün tedbirler de bu minvalde alınmalıdır. Kullanılacak enerjinin ekonomik olması sağlanmalıdır. Özellikle tarımda yenilenebilir enerji unsurlarının teşvik edilmesi ve kullanılmasında öncü olunarak bu alanda çalışmalar hızlı bir şekilde yapılmalıdır."

Teknolojiden en verimli şekilde yararlanılarak toprağın ömrünün uzatılması gerektiğini de bildiren Erkoyuncu, tohumda yenileşme çalışmalarının artırılması, kuraklığa dayanıklı ve verimli ürün elde edebilmek için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğine dikkati çekti.

"Gıdanın güvenliği için sürekli çalışıyoruz"

Erkoyuncu, Konya Şeker'in çalışmalara da değinerek şöyle devam etti:

"Konya Şeker olarak gıdanın güvenliği ve güvenilir gıdaya ulaşımda çok önemli bir yol kat ettik. Ürettiğimiz ürünlerle ve yaptığımız çalışmalarla birçok alanda model olarak görülmekteyiz. Kurduğumuz fabrikalarımızda işlemek için üreticimizden 36 farklı ürün alıyoruz. Gıdanın güvenliği için sürekli çalışıyoruz. Ayçiçeğinde, patateste, buğdayda, mısırda önemli oranlarda alım yaparak çiftçinin elindeki ürünün değerli kalmasını sağlıyoruz."

Çiftçilerin yanında yer alarak gıdada zincirin kırılmamasının güvencesi olduklarını belirten Erkoyuncu, üreticiyi anlayan, üretime değer veren ülkelerin güçlü kalabileceği bir döneme girildiğini bildirdi.

İsa Gök ise Erkoyuncu ve diğer konuşmacılara hediye takdim etti.