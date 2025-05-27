Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir? Boğaz'ın en güzel kırmızısını satın almıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir? Boğaz'ın en güzel kırmızısını satın almıştı

Haberin Videosunu İzleyin
Papara\'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir? Boğaz\'ın en güzel kırmızısını satın almıştı
27.05.2025 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Papara\'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir? Boğaz\'ın en güzel kırmızısını satın almıştı
Haber Videosu

Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'ya yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Karslı, 2023 yılında kırmızı rengiyle hemen fark edilen Mehmet Emin Ağa Yalısı'nı 200 milyona alması ile dikkat çekmişti. Hukuk Fakültesi mezunu olan Ahmet Faruk Karslı, yasa dışı bahis soruşturmasında el konulan Papara'yı 2025 yılında kurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği ayrıca, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların, yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi, şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği belirlendi.

MASAK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre Papara Elektronik Para A.Ş.'nin işlemleri, yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı anlaşıldı.

Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon lkiraya yalı satın almıştı

YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTLERİYLE ANLAŞMA SÜRECİNDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı; bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirlendi. Bu meblağların, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı; ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, ayrıca tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu anlaşıldığı ve Papara isimli ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis örgütleriyle bir anlaşma süreci içerisinde olduğu değerlendirildi.

Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon lkiraya yalı satın almıştı

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait, başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 10 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.

Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

BOĞAZ'IN "EN GÜZEL KIRMIZISI"NI SATIN ALMIŞTI

Operasyonla ilgili bu gelişmeler yaşanırken Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı için gözaltı kararı verildi. Karslı, 2023 yılında kırmızı rengiyle hemen fark edilen Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı'nı 200 milyona alması ile dikkat çekmişti. Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı aşı boyalı rengiyle Boğaz'ın en dikkat çeken yapılarından biri.

Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon lkiraya yalı satın almıştı

TRABZONSPOR STADININ İSİM SPONSPOR

200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı aldığı haberleriyle gündeme gelen Ahmed Faruk Karslı'nın sahibi olduğu Papara aynı zamanda Trabzonspor'un stadının isim sponsoru.

Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon lkiraya yalı satın almıştı

AHMED FARUK KARSLI KİMDİR?

17 yaşında kurduğu ilk şirketini 19 yaşında satarak girişimcilik kariyerine başlangıç yapan Ahmed Faruk Karslı, farklı sektörlerde bazı girişimlere imza atmasıyla biliniyor. Hukuk Fakültesi mezunu olan Ahmet Faruk Karslı aynı zamanda serbest avukat olarak görev alıyor.

2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.'yi (Papara) kuran Karslı, 2020-2022 yılları arasında Papara CEO'su olarak görev yaptı.

2021 yılında PPR Holding'in kuruluşuna liderlik etti.

Ahmed F. Karslı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmeye devam ederken, Şubat 2025 itibarıyla Papara'da CEO'luk görevini devraldı.

Hukuk Fakültesi, Operasyon, Teknoloji, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir? Boğaz'ın en güzel kırmızısını satın almıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Bu sayfanın bir yöneticisi falan yok mu haberleri yayınları denetleyen birileri yada ? Okumadan yayınlamalar yapılıyor anlamsız sözcükler kuruluyor yorumlar keyiflere göre yayınlanıyor hiç mi basın yayın özgürlüğüne inanan işini düzgün yapacak olan gerçek haberci yok.. 18 1 Yanıtla
  • Apple User:
    2025 yılında nasıl kurulur:?) 16 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Yasal altında sportoto bünyesindeki kumarhanelerede bi operasyon çekin şans oyunları adı altında kumar oynatılıyor 10 0 Yanıtla
  • Resul Ekrem Akalın:
    ağır ağır çıkacaksın Merdivenlerden 3 0 Yanıtla
  • babasultan:
    Yasadışı bahis dediğiniz adamlar sizden daha vatansever, her milli bayramda fresphin veriyorlar, doğum günlerinden nakit atıyorlar.. atatürk'ü unutmuyorlar .:)) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yıl sonra gelen şampiyonluk 90 yıl sonra gelen şampiyonluk
Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
Ankara’da ormanlara giriş yasaklandı Ankara'da ormanlara giriş yasaklandı
Fenerbahçe ayrılık var Yıldız futbolcu geri dönüyor Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı
Gelinin istediği mehir yakınlarını bile isyan ettirdi: Babam ne yaptın Gelinin istediği mehir yakınlarını bile isyan ettirdi: Babam ne yaptın!
Herkesin aklındaki soru yanıt buldu İşte Yenikapı’ya giden Galatasaraylı taraftar sayısı Herkesin aklındaki soru yanıt buldu! İşte Yenikapı'ya giden Galatasaraylı taraftar sayısı
10 senedir İzmir’e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim 10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim
Doğu’daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit Çark etse de tansiyon düşmedi Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı

10:55
DEM heyeti MHP’yi ziyaret edecek Görüşmede Bahçeli sürprizi
DEM heyeti MHP'yi ziyaret edecek! Görüşmede Bahçeli sürprizi
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
15:01
Hizmet sıfır, zam okkalı Beykoz Belediyesi’nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
14:56
Gazeteci olmak istedi, Türk müziğine damga vurdu İlhan Şeşen’e veda
Gazeteci olmak istedi, Türk müziğine damga vurdu! İlhan Şeşen'e veda
14:53
Manchester United’ın göndermek için uğraştığı antrenörü havada kaptılar
Manchester United'ın göndermek için uğraştığı antrenörü havada kaptılar
14:47
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
14:47
Otomotiv devinde kriz 3 bin kişi işten çıkarılacak
Otomotiv devinde kriz! 3 bin kişi işten çıkarılacak
14:19
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
14:01
Ebru Yaşar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı
Ebru Yaşar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 11:24:24. #7.13#
SON DAKİKA: Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir? Boğaz'ın en güzel kırmızısını satın almıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.