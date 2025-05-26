Paper & Tissue Expo İstanbul'da Sektör Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Paper & Tissue Expo İstanbul'da Sektör Buluşması

Paper & Tissue Expo İstanbul\'da Sektör Buluşması
26.05.2025 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temizlik kağıdı ve teknolojileri sektörü Paper & Tissue Expo'da buluştu, yeni ürünler sergilendi.

Temizlik kağıdı ve teknolojileri sektörünün dünyadaki en büyük paydaşları, Paper & Tissue Expo İstanbul'da aynı çatı altında buluştu.

Paper & Tissue Expo'dan yapılan açıklamaya göre, sektör paydaşlarını İstanbul'da ilk kez bir araya getiren fuar, sektöre dikkat çekmek, ekonomik büyüklüğünü ve çevresel sürdürülebilirlikteki rolünü vurgulamak amacıyla hayata geçirildi. Fuar, 3 gün boyunca sektörün önde gelen katılımcılarını ve profesyonel ziyaretçilerini ağırlayacak.

Toplam 18 ülkeden sektör liderlerinin yer aldığı fuarda, ABD, Çin, Almanya, Fransa ve Hindistan gibi ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından firmalar, temizlik kağıdı ve teknolojileri alanındaki en yeni ürün ve çözümlerini sergiliyor.

"Sektördeki hacmin 2029 yılına kadar 10 milyon tona ulaşması bekleniyor"

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Kağıt Sanayi Vakfı Başkanı Orhan Öğücü, son 5 yılda yatırımlarla sektör kapasitesinin yüzde 36 artarak 7,8 milyon tona ulaştığını belirterek, üretimin 5,7 milyon ton, tüketimin ise 6,9 milyon ton seviyelerinde olduğunu ifade etti.

Öğücü, "Tüketim üretimden fazla. İhracatta temizlik kağıtları yüzde 47, ambalaj kağıtları ise yüzde 25 paya sahip. Sektörün girdilerinin yüzde 74'ü atık kağıt, yüzde 24'ü selüloz ve yüzde 2'si dolgu malzemelerinden oluşuyor. Atık kağıt toplama oranımız yüzde 73, geri dönüşüm oranımız ise yüzde 53 seviyesinde. Bunu en az yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz, yüzde 20'lik kaybı teknoloji ve inovasyonla azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün ise şunları kaydetti:

"Temizlik kağıdı sektöründeki yatırımların yüzde 80'i son 15 yıl içinde gerçekleşmiş, genç ve potansiyeli son derece yüksek bir sektördür. Bütün dünyada temel ihtiyaç malzemesi olan temizlik kağıtları ürünlerinin tüketimindeki artış trendi hızla yükseliyor. Bu doğrultuda, Türkiye'deki temizlik kağıdı sektörü sanayisi de son 10 yılda üretim kapasitesini yüzde 60, üretim hacmini ise yüzde 50 artırdı. 2024 yılında 8 milyon ton üretim gerçekleştiren temizlik kağıdı sektörü paydaşlarını yürekten tebrik ediyorum. Sektördeki hacmin 2029 yılına kadar 10 milyon tona ulaşması bekleniyor."

Fuar Direktörü Sinem Akgöl de, "Temizlik kağıdı sektörü, ekonominin en önemli yapı taşlarından biri. Paper & Tissue Expo İstanbul, lider yerli firmaların yanı sıra küresel ölçekte firmaları da ağırlayacak. İstanbul'un kolay ulaşılabilir konumu, çevre ülkelerden gelen ziyaretçiler için büyük lojistik avantaj sağlıyor. Fuarımız, her yıl düzenlenerek bölge ülkelerdeki potansiyel alıcılarla üreticileri buluşturan stratejik bir merkez haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Paper & Tissue Expo İstanbul'da Sektör Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım
Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı
Madrid’de Gazze için uluslararası toplantı 20 ülke katıldı Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti

18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:45
Tiryakileri üzecek haber Bir sigara grubuna daha zam geldi
Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
00:53
Adana’da kontrolden çıkan otomobil refüje asılı kaldı 5 yaralı
Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüje asılı kaldı! 5 yaralı
00:41
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı’da kaldırdı
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı'da kaldırdı
00:39
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı
00:28
Victor Osimhen’den herkesin beklediği transfer cevabı
Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı
00:22
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı
Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 19:54:10. #7.13#
SON DAKİKA: Paper & Tissue Expo İstanbul'da Sektör Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.