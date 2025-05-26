Paper & Tissue Expo İstanbul\'da Sektör Buluşması

Temizlik kağıdı ve teknolojileri sektörünün dünyadaki en büyük paydaşları, Paper & Tissue Expo İstanbul'da aynı çatı altında buluştu.

Paper & Tissue Expo'dan yapılan açıklamaya göre, sektör paydaşlarını İstanbul'da ilk kez bir araya getiren fuar, sektöre dikkat çekmek, ekonomik büyüklüğünü ve çevresel sürdürülebilirlikteki rolünü vurgulamak amacıyla hayata geçirildi. Fuar, 3 gün boyunca sektörün önde gelen katılımcılarını ve profesyonel ziyaretçilerini ağırlayacak.

Toplam 18 ülkeden sektör liderlerinin yer aldığı fuarda, ABD, Çin, Almanya, Fransa ve Hindistan gibi ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından firmalar, temizlik kağıdı ve teknolojileri alanındaki en yeni ürün ve çözümlerini sergiliyor.

"Sektördeki hacmin 2029 yılına kadar 10 milyon tona ulaşması bekleniyor"

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Kağıt Sanayi Vakfı Başkanı Orhan Öğücü, son 5 yılda yatırımlarla sektör kapasitesinin yüzde 36 artarak 7,8 milyon tona ulaştığını belirterek, üretimin 5,7 milyon ton, tüketimin ise 6,9 milyon ton seviyelerinde olduğunu ifade etti.

Öğücü, "Tüketim üretimden fazla. İhracatta temizlik kağıtları yüzde 47, ambalaj kağıtları ise yüzde 25 paya sahip. Sektörün girdilerinin yüzde 74'ü atık kağıt, yüzde 24'ü selüloz ve yüzde 2'si dolgu malzemelerinden oluşuyor. Atık kağıt toplama oranımız yüzde 73, geri dönüşüm oranımız ise yüzde 53 seviyesinde. Bunu en az yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz, yüzde 20'lik kaybı teknoloji ve inovasyonla azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün ise şunları kaydetti:

"Temizlik kağıdı sektöründeki yatırımların yüzde 80'i son 15 yıl içinde gerçekleşmiş, genç ve potansiyeli son derece yüksek bir sektördür. Bütün dünyada temel ihtiyaç malzemesi olan temizlik kağıtları ürünlerinin tüketimindeki artış trendi hızla yükseliyor. Bu doğrultuda, Türkiye'deki temizlik kağıdı sektörü sanayisi de son 10 yılda üretim kapasitesini yüzde 60, üretim hacmini ise yüzde 50 artırdı. 2024 yılında 8 milyon ton üretim gerçekleştiren temizlik kağıdı sektörü paydaşlarını yürekten tebrik ediyorum. Sektördeki hacmin 2029 yılına kadar 10 milyon tona ulaşması bekleniyor."

Fuar Direktörü Sinem Akgöl de, "Temizlik kağıdı sektörü, ekonominin en önemli yapı taşlarından biri. Paper & Tissue Expo İstanbul, lider yerli firmaların yanı sıra küresel ölçekte firmaları da ağırlayacak. İstanbul'un kolay ulaşılabilir konumu, çevre ülkelerden gelen ziyaretçiler için büyük lojistik avantaj sağlıyor. Fuarımız, her yıl düzenlenerek bölge ülkelerdeki potansiyel alıcılarla üreticileri buluşturan stratejik bir merkez haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.