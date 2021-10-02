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Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı - Son Dakika

Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı

02.10.2021 12:50

Papua Yeni Gine, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde liderlerin kullanması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı. Söz konusu araçların alımı 5.6 milyon dolara mal olmuştu.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Papua Yeni Gine, 2018'de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde (APEC) bölge liderleri için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı. Maliye Bakanı Sir John Pundari yerel basına verdiği demeçte, eğer bir öngörüleri olsaydı ilk etapta bu araçların satın alınmayacağını ifade ederek, o dönem 5.6 milyon dolara mal olan araç filosunu almanın "korkunç bir hata" olduğunu kabul etti.

JETLE GETİRİLDİLER

Söz konusu arabalar, 114 bin dolarlık değerinin yaklaşık yüzde 20 altına zararla satılacak. Sri Lanka'daki bir bayi aracılığıyla satın alınan arabalar, ülkeye kiralanan jumbo jet ile getirilmişti. APEC zirvesi için 284 araç alınmış, halk lüks araç alımını protesto etmişti.

DEPODA BEKLİYOR

Ülkenin APEC Bakanı Justin Tkatchenko da arabaların "liderler için APEC zirvelerinde kullanılan araçlar için standart olan taşıma seviyesi" sağlayacağını iddia ederek satın almayı savunmuş, zirvenin ardından araçların çok hızlı şekilde satılacağını iddia etmişti. Ancak, arabaların zirvenin ardından bu yana başkent Port Moresby'de bir depoda olduğu bildirildi. Başbakan James Marape ise arabalardan hiçbirinin kaybolmadığını veya çalınmadığını kanıtlamak amacıyla yerel medyayı depoya götürdü.

İKRAMİYELER PROTESTOLARA YOL AÇTI

Zirvenin ardından 2018 Kasım ayında güvenlik güçleri, yaklaşık 109 dolar tutarında ödenmemiş ikramiyeler nedeniyle parlamento binalarını basmıştı. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Papua Yeni Gine'de nüfusun yüzde 40'ı günde 1 doların altındaki gelirle geçiniyor.

Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği, Papua Yeni Gine, Maserati, Tragger, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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