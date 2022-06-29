PARKEXPERT'ten engelli vatandaşlara indirimli otopark imkanı

Uyguladığı sosyal politikalar ile özel sektör işletmeciliğinde kamu hassasiyeti gözeten PARKEXPERT, otoparklarında engelli vatandaşlar için ayırdığı özel bölümler ve uyguladığı fiyat tarifesi ile dezavantajlı vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık sağlıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'na en yakın kapalı otopark olan Lens Yaşam Merkezi PARKEXPERT, inovatif özellikleri ve avantajları ile araç sahiplerine şehirler arası yolculuk öncesi güvenli ve hesaplı otopark imkanı sunuyor.

Lens Yaşam Merkezi'nde bulunan PARKEXPERT otoparkı, aracını park eden vatandaşların uçuş öncesi AVM konforu ve imkanları ile keyifli vakit geçirmeleri için uygun nokta olarak öne çıkıyor. Online check-in imkanı, ücretsiz valiz taşıma hizmeti, uçak kalkış-iniş çizelgesi, elektrikli araçlar için şarj istasyonu, konforlu bekleme noktası ve havalimanına ücretsiz servis kolaylığı ile araç sahiplerine bir otoparktan fazlasını sunuyor.

Şirket, otoparklarında engelli vatandaşlar için ayırdığı özel bölümler ve uyguladığı fiyat tarifesi ile dezavantajlı vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık sağlıyor. Engelli vatandaşlar mevcut otopark ücretinin yarısını ödeyerek araçlarını PARKEXPERT otoparklarında park edebiliyor. Araç ruhsatında engelli ibaresi bulunan tüm araç sahipleri bu uygulamadan faydalanabiliyor. Ayrıca, sağlık çalışanları ve gazeteciler için de yıl sonuna kadar otopark ücretlerinde yüzde elli indirim imkanı uygulanacak. Her türlü zorluk ve meşakkat içerisinde görevlerini ifa etmeye çalışan sağlık çalışanları ve gazeteciler için otopark hizmetinde bir kolaylık sağlamayı hedefleyen PARKEXPERT yönetimi, bu politikayı salgın döneminde verilen üstün gayretlere bir teşekkür olarak hayata geçirdi.

Uygulamadan faydalanabilmek için engelli vatandaşların, sağlık çalışanı ve gazetecilerin hafta içi mesai saatleri içerisinde 0216 504 47 22 numaralı destek hattını arayarak sistemde kayıt oluşturmaları gerekiyor.