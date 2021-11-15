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Pasaport alacaklar dikkat! Harç ücretine rekor seviyede zam geliyor - Son Dakika

Pasaport alacaklar dikkat! Harç ücretine rekor seviyede zam geliyor

15.11.2021 23:25
Pasaport alacaklar dikkat! Harç ücretine rekor seviyede zam geliyor

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9,11 olan Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 36,20 oldu. Yeniden Değerleme Oranı'na göre, 4-10 yıllık pasaportun ücreti 1008 TL'den 1478 TL'ye yükselecek.

2022'de pasaport harçlarına da zam gelecek. Her yıl belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, bu sene yüzde 36,20 olacak. 2021 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 9,11'di.

YENİ YILDA PASAPORT ÜCRETLERİ

Yüzde 36,20'lik Yeniden Değerleme Oranı uygulanırsa 2022 yılında pasaport harçlarında fiyatları fırlayacak. Buna göre; 6 aya kadar olan pasaport harcı 227 TL'den 309 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL'ye, 2 yıllık pasaport harcı 738 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı 1048,7 TL'ye, 4-10 yıllık pasaportun bedeli 1008 TL'den 1478 TL'ye yükselecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanıyor. Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor. Yeniden değerleme oranı TÜİK'in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazete'de ilan ediyor.

PASAPORT ÇIKARTMAK İÇİN GEREKENLER

  • Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
  • Harç ve cüzdan bedeli makbuzu
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)
  • Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi
  • Varsa eski pasaport
  • Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.
Pasaport alacaklar dikkat! Harç ücretine rekor seviyede zam geliyor

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Son Dakika Ekonomi Pasaport alacaklar dikkat! Harç ücretine rekor seviyede zam geliyor - Son Dakika Ekonomi


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