Patates Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Patates Fiyatları Düşüşte

10.06.2025 18:57
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Adana'da patates hasadı sürerken fiyatlar 7-11 lira aralığına geriledi, rekolte beklentisi düşük.

Hasadı süren patateste fiyat 7 liraya kadar geriledi

ADANA - Türkiye'nin erkenci patates hasadının yapıldığı Adana'da fiyatlar tarlada büyük boy patateste 10-11, orta boyda ise 7-8 liraya kadar geriledi.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patateste hasat sürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen işçiler, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırıp hasat ediyor ve patatesler yurt içinde birçok ile gönderiliyor. Kent genelinde 70 bin dönüm alanda ekilen patateste, şubat ayında yaşanan zirai don nedeniyle verim kaybı yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda dönüme ortalama 4 ton verim alınan patatesten bu sene bazı tarlalarda 2 ton, bazı tarlalarda ise 2,5 ton verim alınıyor. Kent genelinde ise patatesten bu sezonda 165 bin ton rekolte bekleniyor.

Fiyatlar düştü

İlk hasat başladığında büyük boy patatesin kilogram fiyatı tarlada 22-24 lira arasında, orta boy patates 16, en küçük boy patates ise 8 liradan alıcı buldu. Havaların ısınması hasadın yoğunlaşması ile talep düşüklüğü nedeniyle büyük boy patates 10-11 lira, orta boy patates 7-8 lira, küçük boy patatesin ise karşılık görmediği ifade edildi.

"Küçük boy patates tarlada kalmış durumda"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kent genelinde patates ekimlerinin arttığını ancak fiyatların düşük seyrettiğini belirtti. Doğan, "70 bin dönüm alanda patates ekimi var. Nisan ayının başında genelde hasat yapardık ama Şubat ayında yaşanan don felaketi nedeniyle patateslerin yeşil aksamları yandı. Nisan ayının başında yapılacak hasatlar Mayıs ayının sonunu buldu. Haziran ayındayız ve halen hasat yapıyoruz. Şu anda büyük boy patates 10-11 lira, orta boy patates ise 7-8 liradan alıcı bulmakta. Küçük boy patates ise tarlada kalmış durumda" ifadelerini kullandı.

Patates üreticisi Harun Dişkaya ise, "2024 ve 2025 yılı çiftçiler için afet yılı oldu. Rekolte düşüklüğü oldu ama fiyatlar da bizi kurtarmadı. Patates fiyatları şu anda 11 liradan gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Adana, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Patates Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

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