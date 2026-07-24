Pavo Group TUSAŞ'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Pavo Group TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

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Pavo Group CEO'su Bilal Yıldız, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni ziyaret ederek işbirliklerini geliştirdi.

Pavo Group Üst Yöneticisi (CEO) Bilal Yıldız öncülüğündeki şirket heyeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret etti.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Yıldız öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete, grup şirketlerinden Pavotek, Pavelsis ve Istanbul Defence Systems temsilcileri de katıldı.

Ziyarette, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve TUSAŞ yöneticileriyle bir araya gelindi. Görüşmelerde, şirket çatısı altındaki markaların sahip olduğu teknolojik yetkinliklerin savunma ve havacılık ekosistemindeki rolü ele alındı.

Yerli ve milli üretim vizyonuyla hareket eden Pavo Group, savunma ve havacılık ekosistemindeki işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, TUSAŞ, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pavo Group TUSAŞ'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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