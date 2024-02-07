Pavo Group Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Ekonomi

Pavo Group Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özbilen, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda Bir Dev" fotoğrafına oy veren Özbilen, "çevre ve yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "spor"da ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" karelerini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür" karesini tercih eden Özbilen, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise oyunu Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.